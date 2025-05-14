Chalet Garden’da Alışveriş ve Müzik Festivali Başlıyor!

Moda, müzik ve sürdürülebilirlik dolu bir gün geçirmek isteyenler için takvimler 17 Mayıs’ı işaret ediyor! Garage Sale Festival, Swissôtel The Bosphorus’un yemyeşil Chalet Garden’ında bu yıl bir kez daha ilham veren deneyimlere ev sahipliği yapıyor.

Ünlü markaların arşiv satışlarından, yaratıcı workshoplara; canlı müzik performanslarından, gurme lezzetlere kadar festivalde yok yok. Alışverişin, ritmin ve ilhamın bir araya geldiği bu özel etkinlikte sen de yerini al!

Özel İndirimler ve Sıra Dışı Alışveriş Deneyimi

Bu yılın katılımcıları arasında Les Benjamins, Reflect Studio, Tiny, Paul Kenzie, Bilge Öztürk Cosmetics, Esora, Act İstanbul, Calyx Metiers ve daha birçok özgün marka yer alıyor. Vintage alanlar ise benzersiz parçalar keşfetmek isteyenler için vazgeçilmez olacak.

İlham Veren Atölyeler ve Etkileşimli Deneyimler

Festival boyunca sürdürülebilirliğe odaklanan atölyelerle yaratıcılığını konuşturabilirsin. Reflect Studio ile serigrafi baskı, Esora ile bag charm tasarımı ve Act İstanbul ile luggage tag yapımı gibi aktiviteler seni bekliyor. Tüm workshop detayları Instagram sayfasında paylaşılacak.

Canlı Performanslar ve Müziğin Ritmi

Enerji 15.00’ten itibaren yükselmeye başlayacak! Garage Sale Festival sahnesinde; Kadebostany, Madrigal, Engin, Orkun Bozdemir, Diana Swan ve This is Inanc gibi isimler gün boyu sahnede olacak. Set saatleri festivalin sosyal medya kanallarında duyurulacak.

Lezzet ve Kokteyl Noktaları

Swissôtel’in ödüllü şefleri, festival ruhuna uygun menülerle her damak zevkine hitap edecek. Aynı zamanda usta mixolojistlerin özel kokteylleri de gün boyunca satışta olacak.

Herkes İçin Ulaşılabilir, Evcil Dostlar İçin Uygun

Garage Sale Festival; pet-friendly bir anlayışla hem patili dostlarımıza hem de erişilebilirlik ihtiyacı olan katılımcılara uygun olarak tasarlandı. Doğa dostu, eğlenceli ve kapsayıcı bu festivalin bir parçası ol!

Moda, müzik ve sürdürülebilirliği bir araya getiren Garage Sale Festival’e linke tıklayarak hemen biletinizi alın, bu özel deneyimi kaçırmayın!