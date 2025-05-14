After Sunset’te Peru Geccesi: Lezzet, Ritim ve Kokteyl Bir Arada

15 Mayıs Perşembe akşamı, After Sunset’te sınırları aşan bir gastronomi ve müzik deneyimine hazır olun! Executive Chef Marios Tsouris, Peru sokak lezzetlerinden ilham alan özel bir tadım menüsü ile konuklarını ağırlamaya hazırlanıyor. Bu özgün gecce, yalnızca damağınızı değil, ruhunuzu da Güney Amerika’ya taşıyacak.

Peru Mutfağının Sofistikeliği ve Sokak Ruhuyla Buluşma

Geccenin menüsünde, Peru’nun eşsiz mutfak mirasını yansıtan, taptaze malzemelerle hazırlanan tabaklar yer alıyor. Şef Tsouris’in imzasını taşıyan bu menüde, Güney Amerika’nın yerel tatlarını çağdaş bir sunumla deneyimleme fırsatı bulacaksınız.

Yanında sunulan Pisco, Mezcal ve Tekila bazlı özel kokteyllerle, Peru’nun kokteyl kültürüyle tanışacaksınız. Üstelik bu özel gecceye özel olarak hazırlanan Bar Bites menüsü, Peru sokaklarının otantik lezzetlerini bar konseptiyle buluşturuyor.

Leyanner Duporte ile Latin Geccesi

Saat 21:00’den itibaren sahne, Latin dünyasının büyüleyici ritimlerine teslim ediliyor. Leyanner Duporte & Band, canlı performanslarıyla gecceyi unutulmaz bir kutlamaya dönüştürecek. Salsa’dan cumbiya’ya, Peru’nun müzikal enerjisi tüm mekanı saracak. Dans etmeye ve müziğin peşinden gitmeye hazır olun!

Ritim, Lezzet ve Kokteyl: Hepsi Tek Bir Geccede

After Sunset, bu eşsiz gecceyle misafirlerine sadece bir akşam yemeği değil, aynı zamanda bir kültür yolculuğu vadediyor. Egzotik kokteyller, ilham verici tatlar ve Latin Amerika’nın enerjisiyle 15 Mayıs geccesi hafızalara kazınacak.