Doğayla Uyumlu, Toplumla Dayanışmalı Tatil Rehberi

Yeni bir seyahat planlıyorsanız ama çevresel etkinizi nasıl azaltacağınızı bilmiyorsanız yalnız değilsiniz. Booking.com’un son raporuna göre, gezginlerin %84’ü sürdürülebilir seyahati önemsiyor. Ancak aynı zamanda Trip.com’un çalışması, birçok kişinin bu kavramın ne anlama geldiği konusunda kafasının karışık olduğunu gösteriyor. Maliyet ise hala önemli bir engel.

Gezegen üzerindeki baskılar artarken, 2025 seyahat alışkanlıklarımızı gözden geçirmek için kritik bir yıl. İşte bu yıl seyahat ederken hem çevreye hem topluma katkı sunabileceğiniz sekiz sürdürülebilir yol:

1. Gittiğiniz Yerlere Katkı Sağlayın

Seyahatinizi planlarken, yalnızca gözlemleyen bir turist mi olacaksınız yoksa pozitif etki bırakan bir ziyaretçi mi? Fiji’deki Loloma Hour gibi programlar, konukların zamanlarının bir saatini çevresel ya da kültürel bir katkıya ayırmalarını teşvik ediyor. Hawaii’deki Mālama deneyimleri gibi projeler, sahil temizliği ya da doğal yaşam koruma gibi etkinliklerle yerel topluma değer katıyor.

2. Sadece Doğa Değil, Toplum da Önemli

2025’te sürdürülebilir turizmin sosyal etkileri çok daha fazla gündemde. Yerel halkın evlerinden uzaklaştırıldığı ya da aşırı turizm yüzünden hayatın pahalılaştığı bölgeler var. Bu yüzden daha az bilinen yerlere gitmek, yerlilere saygı göstermek, yerel rehberlerle çalışmak gibi kararlar, toplulukların üzerindeki baskıyı azaltıyor.

3. Konaklama Tercihlerinizde Daha Seçici Olun

Oteller turizm kaynaklı karbon salınımının büyük bölümünden sorumlu. Ancak olumlu örnekler artıyor. 2024’te ABD’de açılan Populus, dünyanın ilk karbon-pozitif oteli. Güney Afrika’daki Few & Far Luvhondo, sıfır atık felsefesiyle çalışan ve doğayı yeniden yeşertmeye çalışan bir örnek. Uygun fiyatlı ama etkili sosyal otel ağları da Avrupa’da yaygınlaşıyor.

Konaklama rezervasyonlarında B Corp, EarthCheck, Green Globe gibi sertifikalara dikkat edin. Küçük işletmelerin resmi sertifikaları olmayabilir, ama anlamlı bir sürdürülebilirlik politikası varsa bu da değerli bir göstergedir.

4. Yolculuğunuzu da Gözden Geçirin

Varış noktası yeşil olabilir ama uçuşlar hâlâ en çok karbon salan unsur. Bu nedenle doğrudan uçuşları tercih etmek, ekonomi sınıfında seyahat etmek ve Google Flights gibi platformlarla düşük emisyonlu rotaları seçmek önemli.

Tren yolculuğu, 2025’te büyük bir geri dönüş yaşıyor. İtalya’daki La Dolce Vita Orient Express, Portekiz’in Evora-Elvas hızlı treni gibi seçeneklerle daha düşük etkili ama keyifli ulaşım mümkün.

5. Derinlemesine Bağlantı Kurun

Yerel halkla etkileşimde bulunabileceğiniz, yerli rehberlerin yönettiği turlar, hem kültürel anlayış sağlar hem de turizmin faydasını yerelde bırakır. 2025’te Avustralya’dan Kolombiya’ya kadar pek çok yerde bu tür programlar yaygınlaşıyor.

Ayrıca vatandaş bilimi ve koruma projeleriyle doğaya katkıda bulunmak mümkün. Kenya’daki gergedan koruma turları ya da B Corp sertifikalı Aurora Expeditions’ın kirlilik haritalama projeleri gibi etkinlikler dikkat çekiyor.

6. Uygulamalardan Yararlanın

Seyahatinizin karbon ayak izini CoolClimate Calculator ile ölçebilirsiniz. AllTrails ile 450.000’den fazla doğa rotasını keşfedebilir, Happy Cow ile vegan restoranları bulabilir, Droply ile plastik şişe kullanımını azaltabilirsiniz. Sosyal medyayı da deneyimlerinizi paylaşmak ve ilham vermek için kullanın.

7. Greenwashing’e Karşı Uyanık Olun

2024’te birçok büyük hava yolu firması yanıltıcı yeşil iddialarla gündeme geldi. Bu nedenle şirketlerin gerçek anlamda sürdürülebilir olup olmadığını araştırmak şart. Sertifikaları kontrol edin, sitelerinde somut çevresel-sosyal projeler olup olmadığını inceleyin. Misafir yorumları da oldukça yol gösterici.

8. Ayrıcalığınızı Pozitif Etkiye Dönüştürün

Dünyadaki insanların çoğu seyahat edemiyor. Dolayısıyla seyahat edebilen biri olarak, paranızı anlamlı yerlerde harcamak bir ayrıcalık olduğu kadar bir sorumluluk. Hayvan haklarına duyarlı etkinliklere katılmak, çocukları sömürmeyen programları tercih etmek, kültürel değerleri koruyan turları desteklemek bu sorumluluğun bir parçası.