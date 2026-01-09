Swissôtel The Bosphorus Deneyimi Shop The Swiss ile Dijitalde!

İstanbul’un simge adreslerinden Swissôtel The Bosphorus, misafir deneyimini yeni bir boyuta taşıyan dijital bir adım atıyor. Otelin gastronomi kültürünü, yaşam tarzı yaklaşımını ve ayrıcalıklı hizmet anlayışını tek çatı altında buluşturan Shop The Swiss, Swissôtel deneyimini artık mekandan bağımsız hale getiriyor. Bu yenilikçi platform sayesinde kullanıcılar, Swissôtel’in imza lezzetlerine ve seçkin hizmetlerine sadece birkaç tıklamayla ulaşabiliyor.

Yeni Dijital Platform: Shop The Swiss

Shop The Swiss, Swissôtel The Bosphorus’un yüksek kalite standartlarını dijital dünyaya taşıyan özel bir platform olarak konumlanıyor. Yerli ve yabancı misafirler artık otelin özenle hazırlanan ürünlerine evlerinden ya da ofislerinden ulaşabiliyor. Swiss Gourmet çatısı altında sunulan sandviçler, tereyağlı kruvasanlar ve pastane ürünleri online siparişle daha erişilebilir hale geliyor. Bununla birlikte Swissôtel bünyesinde üretilen ikonik Lure çikolataları, platformun en dikkat çeken ürünleri arasında yer alıyor. “Swiss lezzetleri size geliyor” yaklaşımıyla hazırlanan bu yapı, kullanıcı deneyimini sadeleştirirken seçim sürecini de kolaylaştırıyor.

Genişleyen Ürün ve Deneyim Yelpazesi

Platform, yalnızca gastronomi ürünleriyle sınırlı kalmıyor. Shop The Swiss, Swissôtel’in sunduğu ayrıcalıklı yaşam deneyimlerini de dijital ortama taşıyor. Bosphorus Club Card, Pürovel Spa’nın masaj ve cilt bakımı uygulamaları, online olarak satın alınabilen hizmetler arasında yer alıyor. Ayrıca 16 Roof, Madhu’s Istanbul ve Sabrosa gibi Swissôtel bünyesindeki seçkin restoranlar, özel deneyimlerini bu platform aracılığıyla misafirlerle buluşturuyor. Böylece kullanıcılar, otelin sunduğu lüks restoran atmosferini ve servis anlayışını dijital dünyada da deneyimleyebiliyor.

Dijitalleşen Misafir Deneyimi

Günümüzde dijitalleşme, lüks segmentte de belirleyici bir rol üstleniyor. Swissôtel The Bosphorus, Shop The Swiss ile bu dönüşüme kendi çizgisinde güçlü bir yanıt veriyor. Platform, misafirlerin ihtiyaçlarına hızlı ve pratik çözümler sunarken markanın prestijli konumunu da destekliyor. Ürün ve hizmetlere kolay erişim sağlanması, misafir memnuniyetini artırıyor ve Swissôtel’in yaşam tarzı markası kimliğini pekiştiriyor. Kullanıcılar, diledikleri an Swissôtel’in seçkin dünyasına bağlanmanın konforunu yaşıyor.