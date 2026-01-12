Inari Omakase Vadistanbul’da İş Dünyasına Özel Yeni Öğle Deneyimi

Inari Omakase Vadistanbul, yenilenen mimarisi ve iş toplantılarına özel kurgulanan öğle menüsü ile İstanbul’un gastronomi sahnesinde güçlü bir konum elde ediyor. Vadistanbul AVM’nin merkezi caddesinde yer alan mekan, kapsamlı bir renovasyonun ardından çok daha ferah, sakin ve odaklanmayı kolaylaştıran bir atmosfere kavuşuyor. Bu yeni yapı, özellikle iş dünyasının beklentilerine net bir şekilde yanıt veriyor.

Mimari Anlayış ve Sakin Atmosfer

Inari Omakase Vadistanbul, Japon estetiğini modern çizgilerle birleştiren mimarisiyle dikkat çekiyor. Doğal malzemeler, sade renk paleti ve dengeli ışık kullanımı, mekanda huzurlu bir akış yaratıyor. Bu sayede toplantı aralarında yapılan öğle yemekleri daha verimli ve keyifli hale geliyor. Ayrıca mekan, şehir temposundan uzaklaşmak isteyen profesyoneller için bilinçli bir kaçış alanı sunuyor.

İş Hayatına Uyumlu Öğle Menüleri

Mekanın öne çıkan yönlerinden biri, tamamen iş yemeklerine odaklanan öğle menüsü oluyor. Menü, edamame eşliğinde servis edilen miso çorbası ile başlıyor. Hafif ama karakterli bu başlangıç, öğle saatlerinde tercih edilen dengeli beslenme anlayışını destekliyor. Ardından gelen tabaklar, hem lezzet hem de zaman yönetimi açısından ideal bir deneyim sunuyor.

Dengeli ve Zengin Ana Tabaklar

Öğle menüsündeki ana tabaklar geniş bir seçkiyle sunuluyor. Sarımsak ve limon sosuyla marine edilen çıtır tavuk, avokado ve mevsim yeşillikleriyle tamamlanan salatalar, hafifliği ön plana çıkarıyor. Bunun yanı sıra ponzu ve yuzu ile marine edilen somon sashimi, tazeliği ve aromatik dengesiyle öne çıkıyor. Karides, mantar ve tempura sebzelerle zenginleştirilen tabaklar ise menünün dinamik yapısını güçlendiriyor.

Sushi ve Noodle Seçkisi

Sushi bölümünde yer alan özel roll’ler, panelenmiş levrek, salatalık ve Japon baharatlarıyla hazırlanıyor. Dashi ve karides mayoneziyle tamamlanan bu kombinasyon, rafine bir tat profili sunuyor. Ayrıca sebze ve toban sosuyla hazırlanan baharatlı noodle tabakları, öğle saatleri için doyurucu ama ağır olmayan bir alternatif oluşturuyor. Füme palamutlu tarifler ise menüye özgün bir karakter katıyor.

Izgara Lezzetler ve Güçlü Tatlar

Izgara bölümünde sunulan bonfile şiş ve aromatik tavuk şiş, lemongrass ve Meksika biberi dokunuşlarıyla servis ediliyor. Bu tabaklar, Business Lunch konseptine güçlü ve tatmin edici bir boyut kazandırıyor. Özellikle uzun toplantı günlerinde dengeli enerji sunmasıyla tercih ediliyor.

Tatlıyla Tamamlanan Zarif Final

Öğle yemeğini tamamlayan tatlı bölümünde, miso karamel ve vanilya dondurmalı brownie öne çıkıyor. Modern sunumu ve dengeli tatlı profiliyle bu final, yemeği ağırlaştırmadan tamamlıyor.

Kapasite ve Mekan Avantajı

Inari Omakase Vadistanbul, 60 kişilik açık hava bahçesi ve 80 kişilik şık iç mekanıyla hem bireysel hem de kurumsal buluşmalara uygun bir yapı sunuyor. Orman manzarası ve doğal ışıkla desteklenen alanlar, iş yemekleri için sakin ve prestijli bir ortam yaratıyor. Yenilenen konseptiyle mekan, Japon mutfağını iş dünyasıyla buluşturan güçlü bir adres olmayı sürdürüyor.