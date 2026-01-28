SingleThread’ın Kyoto Hamlesi: Capella Kyoto’da Yeni Restoran

Dünyanın en saygın restoranları arasında yer alan SingleThread, gastronomi yolculuğunu Japonya’ya taşıyor. Üç Michelin yıldızlı restoranın arkasındaki isimler Kyle ve Katina Connaughton, bu bahar Kyoto’da yeni projeleri SoNoMa by SingleThread ile sahneye çıkıyor. Healdsburg merkezli mutfak anlayışını Japonya’nın kültürel kalbine taşıyan bu adım, iki coğrafya arasında kurulan güçlü bir bağın devamı niteliğini taşıyor.

Son on yıldır SingleThread, kaiseki stilindeki çok aşamalı menüsü ve kendi çiftliğinden gelen ürünleriyle dikkat çekiyor. Şimdi ise bu yaklaşım, yön değiştirerek Kaliforniya ruhunu Kyoto’ya getiriyor.

SoNoMa by SingleThread: Mekan, Anlam ve Hikaye

SoNoMa by SingleThread, Kyoto’nun tarihi Miyagawa-cho bölgesinde yer alan Capella Kyoto otelinin zemin katında açılıyor. Mart ayının başında misafirlerini ağırlamaya hazırlanan mekan, yalnızca 12 kişilik intim bir restoran, bir lounge alanı ve bir pastane konseptinden oluşuyor.

SoNoMa ismi, iki katmanlı bir anlam taşıyor. İlk olarak Sonoma County’ye doğrudan bir gönderme yapıyor. Öte yandan Japonca’da so “düşünce”, ma ise “boşluk” veya “ara” anlamına geliyor. Bu kavramlar, hayal gücünün yaşadığı alanı temsil ediyor. Böylece mekan, hem fiziksel hem de düşünsel bir buluşma noktası olarak konumlanıyor.

Kyle Connaughton: İki Mutfağın Aynası

Şef Kyle Connaughton, Japon mutfağıyla olan bağını yıllar önce Japonya’da geçirdiği beş yıllık süreçte kurdu. Bu dönemde ülkede yaşadı, pişirdi, araştırdı ve ustalık eğitimini tamamladı. Ardından edindiği tüm bu birikimi Kaliforniya’da SingleThread çatısı altında yorumladı.

Bugün ise süreç tersine dönüyor. Connaughton, Kaliforniya’da şekillenen mutfak anlayışını Kyoto’ya taşıyor. Ona göre bu iki restoran, birbirinin yansıması niteliğini taşıyor. Teknik, ürün ve misafirperverlik anlayışı iki kültür arasında doğal bir köprü kuruyor.

Menüde Kyoto Ürünleri, Kaliforniya Yorumu

SoNoMa by SingleThread, 10 aşamalı tadım menüsüyle hizmet verecek. Menü, Kyoto ve Kansai bölgesinden temin edilen yerel ürünleri temel alıyor. Ancak bu ürünler, Kaliforniya mutfak perspektifiyle yeniden yorumlanıyor.

Katina Connaughton, bölgedeki çiftçilerle yakın temas kurarak Kaliforniya kökenli bazı sebzeleri Kyoto’da yetiştirmeye başladı. Heirloom domatesler, biberler ve yaz kabakları, yerel Kyoto sebzeleriyle aynı toprakta buluşuyor. Bu yaklaşım, tarım üzerinden kurulan kültürel bir alışverişi temsil ediyor.

Kaliforniya’dan Gelen Özel Ürünler

Menü, yalnızca Japon ürünleriyle sınırlı kalmıyor. SoNoMa by SingleThread, Kaliforniya’nın küçük ölçekli üreticilerinden gelen özel ürünlere de yer veriyor. McEvoy Ranch zeytinyağları, Cowgirl Creamery peynirleri ve Kaliforniya’nın simgesi haline gelen bademler bu seçkin ürünler arasında bulunuyor.

Bu detaylar, restoranın “yer duygusu” kavramını iki yönlü ele aldığını açıkça ortaya koyuyor.

Şarap, Lounge ve Gün Boyu Deneyim

SoNoMa ismini taşıyan bir restoranın şarapsız olması düşünülemez. Mekanda Arnot-Roberts, Lioco ve Hirsch Vineyards gibi prestijli Kaliforniya şaraphanelerinden oluşan zengin bir şarap mahzeni yer alıyor.

Gün içinde lounge alanında hafif atıştırmalıklar ve “high tea” deneyimi sunuluyor. Akşam saatlerinde ise aperitifler, mevsimsel kokteyller ve alkolsüz içecekler öne çıkıyor.

SingleThread Entremets ile Tatlı Dünyası

Konseptin son ayağını SingleThread Entremets oluşturuyor. Bu pastane, çok katmanlı tatlılara odaklanıyor. Programın başında SingleThread Executive Pastry Chef Emma Horowitz ve daha önce Tokyo’daki üç Michelin yıldızlı L’Effervescence’ta görev alan Miu Morita yer alıyor.

Tatlılar, hem teknik hem de estetik açıdan restoranın genel felsefesini yansıtıyor.

Kültürel Sorumluluk ve Anlamlı Bir Dönüm Noktası

SingleThread, bu yıl 10. yılını kutluyor. Kyoto’daki açılış, bu nedenle markanın hikayesinde özel bir yere sahip. Kyle Connaughton’a göre Kyoto’da restoran açmak, yalnızca bir başarı değil. Aynı zamanda ciddi bir kültürel sorumluluk anlamına geliyor.

Bu yeni adım, SingleThread’ın sürdürülebilirlik, tarım ve misafirperverlik üzerine kurulu vizyonunu küresel ölçekte ileri taşıyor.