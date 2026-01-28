Büyük Şefler Grup’ta İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Tek Çatı Altında

Büyük Şefler Grup, organizasyonel dönüşüm yolculuğunda önemli bir adım attı. Grup bünyesinde İnsan Kaynakları Direktörü olarak görev yapan Emine Öztürk, görev kapsamının genişlemesiyle birlikte İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Direktörü olarak çalışmalarını sürdürüyor. Bu yeni yapı, insan kaynağı yönetimi ile sürdürülebilirlik stratejisini tek bir çatı altında buluşturuyor.

Bu adım, sürdürülebilirliği yalnızca operasyonel bir başlık olmaktan çıkarıyor. Aynı zamanda kurum kültürünün ve uzun vadeli büyüme stratejisinin merkezine yerleştiriyor.

İnsan Kaynağı ve Sürdürülebilirlik Entegre Ediliyor

Emine Öztürk, yeni görev tanımıyla insan kaynağı, kurum kültürü ve çevresel-toplumsal etki alanlarını bütüncül bir yaklaşımla yönetiyor. Bu entegrasyon, Büyük Şefler Grup’un sürdürülebilirlik vizyonunu içselleştirmesini hedefliyor.

Bununla birlikte grup, insan odaklı bakış açısını çevresel ve toplumsal sorumlulukla destekliyor. Böylece sürdürülebilirlik, karar alma süreçlerinin doğal bir parçası haline geliyor.

15 Yılı Aşan İnsan Kaynakları Deneyimi

İnsan kaynakları alanında 15 yılı aşkın deneyime sahip olan Emine Öztürk, kariyeri boyunca birçok dönüşüm projesine liderlik etti. Yetenek yönetimi, organizasyonel gelişim ve performans yönetimi bu alanların başında geliyor. Aynı zamanda işveren markası, kapsayıcı kültür ve dijital İK dönüşümü konularında önemli çalışmalara imza attı.

Bu birikim, Büyük Şefler Grup’un çok markalı yapısında güçlü bir ortak kültür inşa edilmesine katkı sağladı.

Çok Markalı Yapıda Ortak Değerler

Büyük Şefler Grup çatısı altında yer alan BigChefs, Buselik, NumNum Street Food, Academy BigChefs ve Kont Coffee Company, Öztürk’ün liderliğinde ortak değerler etrafında buluşuyor. Grup, bu yaklaşım sayesinde markalar arası sinerjiyi güçlendiriyor.

Öte yandan kurum kültürü, yalnızca iç iletişimle sınırlı kalmıyor. Müşteri deneyimine de doğrudan yansıyor.

Sürdürülebilirlik Taahhüdü ile Geleceğe Odaklanma

Yeni görev kapsamında Emine Öztürk, grubun “mutlu ekip, fark yaratan lezzet, üstün servis ve keyifli ortam” yaklaşımını sürdürülebilirlik perspektifiyle ileri taşıyor. Büyük Şefler Grup, 2028 yılına kadar hayata geçirmeyi taahhüt ettiği Sürdürülebilirlik Taahhüdü doğrultusunda kapsamlı bir yol haritası izliyor.

Bu çerçevede güvenli gıda, tedarik zincirinde sürdürülebilirlik, çevre ve kalite politikaları öncelik kazanıyor. Aynı zamanda çalışan refahı, kapsayıcı istihdam, etik tedarik, kaynak verimliliği ve toplumsal etki alanlarındaki çalışmalar da bu sürecin önemli başlıklarını oluşturuyor. Tüm bu adımlar, Öztürk’ün liderliğinde koordineli biçimde ilerliyor.