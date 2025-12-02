Shop the Swiss: Swissotel’in En Sevilen Tatları Artık Evinizde

İstanbul’un en seçkin otellerinden biri olan Swissotel The Bosphorus, misafirlerinin beğenisini kazanan lezzetlerini ve özel ürünlerini dijital dünyaya taşıyor. Shop the Swiss, otelin özenle hazırlanan gurme seçeneklerini ve yaşam stiline dokunan seçki ürünlerini tek bir platformda buluşturuyor. Böylece hem otelin imza tatlarını ev ortamında deneyimlemek mümkün hale geliyor hem de kaliteli hediye seçeneklerine kolayca ulaşılabiliyor.

Gurme Lezzetler Artık Bir Tık Uzağınızda

Platform, güne keyif katan el yapımı kruvasanları, özenle hazırlanan pastaları ve taze ürünlerle oluşturulan gurme sandviçleri tek çatı altında topluyor. Ürünler, Swissotel mutfak ekibinin titiz dokunuşlarıyla hazırlanıyor. Ayrıca her bir seçenek, yüksek kalite standartlarıyla evde lüks kaçamaklar yaratmak isteyenlere hitap ediyor. Üstelik kolay sipariş adımları sayesinde bu lezzetlere günün her anında ulaşmak mümkün oluyor.

Swissotel’in Özel Dünyası Online’da

Gurme tatların yanı sıra Lure çikolatalar, doğadan güç alan Purovel bakım ürünleri ve otel ayrıcalığını yansıtan üyelik sertifikaları da platformun dikkat çeken seçenekleri arasında yer alıyor. Bu ürünler, hem günlük yaşamı zenginleştiren küçük mutluluklar sunuyor hem de sevdiklere verilebilecek zarif hediye alternatifleri oluşturuyor. Böylece Swissotel deneyimi, fiziksel sınırların ötesine geçerek her an ulaşılabilir hale geliyor.

Açılışa Özel İndirim Fırsatı

Shop the Swiss, açılış dönemine özel avantajlarla misafirlerini karşılıyor. Platformu keşfetmek isteyen kullanıcılar, sınırlı süre boyunca sunulan %10 indirim ile seçili ürünleri daha ayrıcalıklı bir şekilde deneyimleyebiliyor. Sipariş vermek için bio’daki bağlantıdan veya ShoptheSwiss.com üzerinden kolayca erişim sağlanabiliyor.