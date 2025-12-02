Cova’dan Yılbaşı Sezonuna Özel İtalyan Şefi Eduardo Gadda’nın İmza Tatları

Milano’nun Asırlık Pastacılık Geleneği, Yeni Yıl Sofralarında Hayat Buluyor
1817 yılında Napolyon’un generali Antonio Cova tarafından Milano’da kurulan Cova, iki yüzyılı aşan ustalığını bu yılbaşı döneminde de İstanbul’a taşıyor. İtalyan zarafetini, rafine tatları ve ince işçiliğiyle dünyada 30’dan fazla lokasyonda hizmet veren marka, yılbaşı sezonu için hazırladığı özel tatlı koleksiyonuyla misafirlerine benzersiz bir deneyim sunuyor.
Milano’nun ikonik pastacılık geleneğini titizlikle sürdüren Cova İstanbul, yılbaşı ruhunu zarafetle buluşturan bu koleksiyonla hem yeni yıl sofralarına hem de hediye kültürüne eşsiz bir dokunuş katıyor.
İtalyan Şef Eduardo Gadda’nın Vizyonuyla Tasarlanan Yeni Yıl Tatları
Cova Milano’nun deneyimli İtalyan şefi Eduardo Gadda, yılbaşı dönemine özel olarak hazırladığı kurabiyeler ve pastalarla yeni yılın ruhunu en sofistike şekilde yorumluyor. Gadda’nın Milano’daki imzasını taşıyan bu tatlar, İstanbul’da Cova ekibi tarafından aynı özen ve zanaatkarlıkla hazırlanıyor.
Koleksiyon; yılbaşı döneminin sıcak atmosferini yansıtan dokular, renkler ve modern İtalyan estetiğini buluşturan zarif detaylarla öne çıkıyor. Her bir ürün, Cova’nın geleneksel pastacılık bilgisinin modern yorumlarla birleşmesinden doğan özel bir lezzet hikayesi sunuyor.
Milano’dan İstanbul’a Uzanan Zarafet
Cova İstanbul, yılbaşı sezonunda yalnızca lezzetleriyle değil, zamansız estetik anlayışıyla tasarlanmış atmosferiyle de öne çıkıyor. İstinyePark’ta yer alan şık ve rafine mekan; özel vitrin süslemeleri, İtalyan yılbaşı geleneğini hatırlatan dokuları ve Cova’nın karakteristik zarafetiyle misafirlerini Milano’nun yılbaşı büyüsüne davet ediyor.
Cova’nın seçkisinde yer alan özel kurabiyeler, tekli pastalar ve hediye edilebilir paketli tatlılar; yılbaşı sofraları, davetler ve kutlamalar için şık bir alternatif oluşturuyor. Markanın “lezzet bir sanattır” yaklaşımını yansıtan bu ürünler, yeni yılı kutlamanın en zarif yollarından biri haline geliyor.
Yeni Yıla Tatlı Bir Başlangıç
Köklü İtalyan kültürünü modern bir dokunuşla yorumlayan Cova, yılbaşı koleksiyonuyla İstanbul’da yeni yılın en rafine lezzet duraklarından biri olmayı sürdürüyor. Gerek sevdiklere hediye olarak gerek özel yılbaşı sofralarının parçası olarak tercih edilebilecek bu tatlılar, Cova’nın iki yüzyıllık zanaatkarlığını ve uluslararası lüks mirasını şık bir deneyime dönüştürüyor.
Cova İstanbul’un yılbaşı koleksiyonu Aralık ayı boyunca İstinyePark mağazasında misafirlerini bekliyor.
Rezervasyon ve detaylı bilgi: (0212) 924 43 46