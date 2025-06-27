Serhat Eliçora’nın İmzası Bu Kez Tabakta: İzaka Terrace’ta!

İstanbul’un panoramik manzarasına hâkim İzaka Terrace, mutfağını Şef Serhat Eliçora’nın yaratıcı vizyonuna emanet etti. CVK Park Bosphorus Hotel’in üst katında yer alan restoran, şimdi de sekiz aşamalı tadım menüsü ve şefin patent başvurusu yaptığı imza tabağı “Deniz Taci” ile gastronomi dünyasında yeni bir soluk getiriyor.

Dünya Mutfağı Yerel Ürünlerle Buluşuyor

Eliçora, menüsünü oluştururken sadece konaklayan misafirleri değil, dışarıdan gelen yemek tutkunlarını da gözlemledi. Farklı mutfakları merak eden bu kitle için İtalya, İspanya, Fransa, Meksika ve Peru gibi farklı coğrafyaların klasik yemeklerini yerel malzemelerle yeniden yorumladı. Her bir tabakta hem özgünlük hem de tanıdıklık hissi bir arada sunuluyor. Örneğin İtalya’nın “Agnolotti” yemeğini, tavuk but dolgulu versiyonuyla servis ediyor.

“Deniz Taci”: Ceviche’ye Boğaz Yorumu

Şefin imza tabağı olan “Deniz Taci”, klasik bir ceviche’den çok daha fazlası. Boğaz’ı yukarıdan gören restoranın atmosferini tabağa taşıyan Eliçora, bu özel lezzeti farklı katmanlar, baharatlar ve yerel aromalar ile zenginleştirdi. Bu tabağın reçetesi ise neredeyse bir pastane şefi titizliğiyle oluşturuldu. Gramajına kadar ölçülen içerikler, her seferinde aynı lezzeti sunmak için özenle belirlendi.

Sekiz Aşamalı Tadım Menüsünde Sürpriz Lezzetler

Yeni tadım menüsü, “a la carte” menünün küçültülmesiyle ortaya çıktı. Sekiz aşamalı bu menüde; somonlu Pithivier, Urla enginarı ve mercanköşk sosu eşliğinde servis ediliyor. “Beef Wellington” ise Balıkesir Kıvırcık kuzusu ve simit hamuru ile yorumlanıyor, üzerine Anzer balı ve trüf mantarı eklenerek servis ediliyor. Menüdeki her detay, yerel ürünlerin yaratıcı uyumunu gözler önüne seriyor.

Mevsimsellik ve Yerelliğe Bağlılık

Eliçora, menüyü yılda iki kez değiştiriyor. İlkbahar-yaz ve sonbahar-kış olarak planlanan bu geçişlerde; pancarlı ve fesleğenli tereyağları gibi mevsimsel dokunuşlar öne çıkıyor. Ayrıca, Hatay, İznik ve Bursa gibi bölgelerden temin edilen ürünlerle, hem kalite hem de sürdürülebilirlik hedefleniyor.

Genç Şeflere Mesaj: Önce Tutku, Sonra Başarı

Eliçora genç şeflere rehberler veya ödüllerle değil, tutkuyla yemek yapmalarını tavsiye ediyor. Kaliteli malzemelerle, özgün ve içten bir mutfak anlayışının mutlaka takdir gördüğünü vurguluyor.