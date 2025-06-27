Milano’dan İstanbul’a Uzanan Tatlı Bir Miras: COVA

Milano’nun 1817’den bu yana en köklü pastanelerinden biri olan COVA Pasticceria, şimdi İstanbul İstinyePark’ta zarafet ve lezzeti bir araya getiriyor. İtalyan pastacılığı geleneğini modern sunumlarla buluşturan COVA, her detayıyla rafine bir deneyim sunuyor.

Gelenekten Gelen Ustalık

COVA’nın şefleri, nesiller boyu aktarılan tarifleri incelikle hayata geçiriyor. Pralinler, tartlar, meyveli pastalar, krema dolgulu hamur işleri ve en küçük çikolata parçasına kadar her lezzet, bu mutfağın kalite anlayışını yansıtıyor. Her tat, hem estetik hem de teknik açıdan kusursuzluk hedefiyle hazırlanıyor.

Gün Boyu Lezzet Sunan Menü

COVA yalnızca tatlılarla değil, hafif ama doyurucu yemek seçenekleriyle de misafirlerini ağırlıyor. Öğle yemeğinde fümé Norveç somonu, avokado ve tam buğdaylı brioche tost içeren tabak; hem sağlıklı hem de zarif bir alternatif sunuyor. Aynı brioche ekmeğiyle hazırlanan özel cheeseburger, yanında servis edilen çıtır patatesle klasik bir lezzeti üst seviyeye taşıyor.

Antep fıstığı kaplı somon, narenciye aromaları ve kıtır ekmek dokunuşlarıyla Akdeniz esintisi yaratıyor. Menüde ayrıca, tereyağlı püre ve et sosuyla taçlanan fümé kaburga, limonlu tavuk palliard gibi özgün lezzetler de yer alıyor. Ev yapımı tagliatelli, kabak ve karidesle bir araya gelerek makarna tutkunlarına göz alıcı bir alternatif sunuyor.

Lüks Bir Çay Saati Deneyimi

COVA’da her gün iki farklı versiyonla sunulan “High Tea” servisi, çay saatini bambaşka bir boyuta taşıyor. “Classico” seçeneğinde çay eşliğinde minik sandviçler, pastalar ve hamur işleri servis edilirken; “Royal” versiyonunda bu sunuma markanın ünlü pralinlerinden özel bir seçki eşlik ediyor.