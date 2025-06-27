Çikolatanın Sınırlarını Zorlayan Festival Başlıyor!

İstanbul Kongre Merkezi, 19-21 Eylül 2025 tarihleri arasında çikolata severleri büyüleyici bir deneyime davet ediyor. Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Uluslararası Çikolata Festivali, yalnızca damaklara değil, hayal gücüne ve estetik anlayışına da hitap ediyor. Festival; çikolatayı bir sanat formu, bir yaşam tarzı ve kolektif bir deneyim olarak konumlandırıyor.

Bitter mi, Sütlü mü? Tatlı Bir İkilemin Peşinde

Festivalin bu yılki teması: "Bitter mi, Sütlü mü?" Bu kadim tat ikilemi, festivalin kalbinde yer alıyor. Bitter çikolata, yüksek kakao oranıyla derin, yoğun ve sofistike bir deneyim sunarken; sütlü çikolata, kremsi dokusu ve tatlı aromasıyla daha yumuşak bir lezzet arayanları cezbediyor. Ziyaretçiler, bu iki lezzet evreni arasında gezinebilecek ve favorilerini yeniden keşfedecek.

Kahve ile Kusursuz Uyum

Çikolatanın en iyi dostu elbette kahve! Festival boyunca özel kahve kavurucuları ve yetenekli baristalar, bitter ya da sütlü çikolatanıza en iyi eşlik edecek kahveyi bulmanıza yardımcı olacak. Filtreden soğuk demlemeye, espresso’dan sifon kahveye kadar farklı demleme teknikleriyle yepyeni tat eşleşmeleri sizi bekliyor.

Tadı Damağınızda Kalacak Keşifler

Festival alanında yerel butik üreticilerden dünya devlerine kadar 80'den fazla çikolata markası stant açacak. En yeni trendleri, klasik tatları ve gizli tarifleri ilk elden deneyimleme fırsatını kaçırmayın. Hangi çikolataya âşıksınız: derin bir bitter mi yoksa yumuşacık bir sütlü mü?

Atölyeler, Tadımlar ve Yaratıcılığın Zirvesi

Workshoplar, çikolatanın büyülü dünyasına giriş yapmak isteyen herkesi çağırıyor. Usta şeflerle kendi çikolatanızı yapma, tarif yaratma ve lezzet dengeleme gibi deneyimlere katılabilirsiniz. Belki de sizin reçeteniz bu festivalin en unutulmaz lezzeti olur!

Minikler İçin Tatlı Maceralar

Çocuklar için özel hazırlanan alanlarda; eğitici oyunlar, yaratıcı atölyeler ve rengarenk etkinlikler minikleri bekliyor. Onlar da hem eğlenecek hem de sütlü çikolatanın masalsı dünyasını keşfedecekler.

Eğlence, Sürprizler ve Tatlı Rekabet

Festival boyunca çikolata temalı yarışmalar, canlı müzik performansları ve tatlı ödüllerle heyecan hiç azalmayacak. Ziyaretçiler, hem çikolata bilgilerini test edecek hem de eğlencenin tadına varacak.

Festival Genel Koordinatörü Tevfik Denemeç etkinliği şu sözlerle özetliyor: “Bu yıl çikolataya kültürel ve sanatsal bir çerçeve kazandırıyoruz. 80’den fazla markayla çikolatayı sadece tatmakla kalmayacak, onunla yaşayacak, düşünecek ve keşfedeceksiniz.”

Biletler Biletix ve Passo üzerinden satışta!