Boğaz’da Film Geccesi: CVK Park Bosphorus’ta Yaz Boyu Sinema Keyfi

CVK Park Bosphorus Hotel’in Teras katında; 1 Temmuz’dan itibaren, her Salı akşamı Cenk Caner küratörlüğünde gerçekleşecek olan “Film Gibi Akşamlar” etkinliği şehrin kalabalığından uzaklaşmak ve sinemayı yeniden hissetmek isteyenler için benzersiz bir fırsat sunuyor. Bu özel film serisinde, ikonik yapımların büyülü dünyasına dalarken, patlamış mısır eşliğinde keyifli sohbetler edilecek, Alaska Frigo sürpriziyle çocukluk anıları tazelenecek.

Sinemanın yalnızca izlenen değil, hissedilen bir deneyime dönüştüğü bu akşamlarda, Boğaz’ın eşsiz manzarası da gecenin yıldızlarından biri olacak. Lounge müzikle başlayan gece, ödüllü bir sinema yarışması, kısa bir film analizi ve ardından ikonik bir filmle tamamlanıyor.

Her Salı akşamı düzenlenecek etkinlikler, saat 20:00’de lounge müzik eşliğinde karşılama ile başlıyor. 20:15’te başlayan ödüllü sinema yarışması katılımcıları hem eğlendiriyor hem de bilgilerini sınamaya davet ediyor. Ardından, saat 20:40’ta gerçekleşen “Bir Film Nasıl İzlenir?” başlıklı kısa oturumda sinema sanatına dair keyifli bilgiler paylaşılıyor. Saat 21:00’de ise, Boğaz’ın eşsiz atmosferinde film gösterimi başlıyor.

Programda yer alan filmler arasında kült yapımlardan romantik klasiklere uzanan geniş bir yelpaze bulunuyor:

1 Temmuz – Breakfast at Tiffany's

16 Temmuz – 50 First Dates

22 Temmuz – Whiplash

29 Temmuz – Top Gun

5 Ağustos – Interstellar

12 Ağustos – City of Angels

19 Ağustos – Before Sunrise

26 Ağustos – Eternal Sunshine of the Spotless Mind

Katılımcılar, sadece film izlemekle kalmayacak; yarışacak, öğrenecek, sosyalleşecek ve yaz akşamlarını unutulmaz anılarla süsleyecek. Boğaz’da perdenin açılışına tanıklık etmek isteyenler için yerler şimdiden ayrılmaya başlandı.

Biletlerin passo’da satışta olduğu bu etkinlik, patlamış mısır dahilinde tek kişi ücreti 950TL’dir.