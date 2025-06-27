Saint-Tropez’de Latin Rüzgarı: COYA Beach Sahneye Çıkıyor!

COYA, dünya çapında Londra, Marbella, Mikonos ve Monako gibi prestijli destinasyonlarda açtığı mekanlarla adından sıkça söz ettiriyor. Şimdi ise sınırları biraz daha zorluyor ve ilk plaj konsepti olan COYA Beach Saint-Tropez ile Fransız Rivierası’nın en ikonik noktalarından biri olan Pampelonne kumsallarında sahneye çıkıyor.

Peru Mutfağının Cesareti, Akdeniz’in Hafifliğiyle Buluşuyor

COYA Beach’in menüsünde, Peru mutfağının karakteristik tatları, Akdeniz dokunuşları ile rafine hale geliyor. Deniz ürünlerinden ceviche’ye, taze otlarla harmanlanmış marinasyonlardan bol baharatlı sıcak tabaklara kadar her detay; güneşin ısıttığı bir günde, kumların üstünde geçirilen uzun bir öğle yemeğini kusursuz bir deneyime dönüştürüyor.

Gündüz Sahilde, Akşam Ritmin İçinde

Sadece lezzet değil, COYA Beach’in vaadi aynı zamanda bir yaşam tarzı. Gün içinde denize nazır şezlonglarda dinlenmek, egzotik kokteyller eşliğinde serinlemek mümkün. Gün batımı yaklaştığında ise müziğin ritmi değişiyor. Uluslararası DJ’ler, Latin esintili setleriyle Saint-Tropez sahiline dans enerjisi taşıyor. Gündüzün huzuru ve gecenin dinamizmi arasında kurulan bu zarif denge, COYA Beach’i klasik bir plaj kulübünden çok daha fazlası haline getiriyor.

Tasarımda Tropikal Şıklık

COYA Beach’in mimarisi ve iç dekorasyonu da dikkat çekici. Tropik detaylarla zenginleşen doğal malzemeler, açık renkli dokular ve özgün el işçiliği, mekanı sadece bir restoran ya da beach club değil, aynı zamanda göz alıcı bir tasarım destinasyonu haline getiriyor.