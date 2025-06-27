Yeni Nesil Japon Mutfağı Kumiko’da Hayat Buluyor

Kumiko Sushi & More, Japon kültürünün zarafetiyle modern gastronomi anlayışını birleştiriyor. İlhamını Kumiko sanatı ve Sakura çiçeği gibi Japon estetik sembollerinden alan mekan, CVK Park Bosphorus Hotel İstanbul içinde, Gümüşsuyu’nun tam kalbinde misafirlerini ağırlıyor.

Uzak Doğu Lezzetlerine Modern Yorum

11 yıllık CVK Hotels & Resorts deneyiminin mutfak sahnesine yansıması olan Kumiko, geleneksel Japon mutfağını çağdaş bir yorumla sunuyor. Menüdeki her tabak, Kumiko felsefesiyle hazırlanıyor; estetik, sadelik ve detaycılık bir araya geliyor.

Başlangıçlardan tatlılara kadar genişleyen menüde Wakame Soup, Kani Salad, karidesli ve sebzeli çin böreği gibi atıştırmalıklar öne çıkıyor. Sushi severler için ise UnagiTamago Roll, Tanuki Suzuki Ageno Roll, Jo Sushi Set gibi özgün seçenekler dikkat çekiyor. Her biri görsel bir sanat eseri gibi sunulan bu tabaklar, hem göze hem damağa hitap ediyor.

Tatlılarda Japon Zarafeti

Yalnızca sushi değil, tatlı menüsü de Kumiko’nun iddialı olduğu alanlardan biri. Matcha dondurma, Japon cheesecake ve çeşitli mochiler, menüyü unutulmaz bir finalle taçlandırıyor. Tatlılarda da Japonya’nın lezzet estetiği özenle korunuyor.

Ofis Öğle Molalarına Uygun Lunch Menü

İş dünyasına yönelik düşünülmüş detaylardan biri de saat 12:00-15:00 arasında sunulan lunch menü. Oyoko Donbiri, Tori Teriyaki, Tempura Tei gibi doyurucu seçenekler, yoğun günlerin ortasında lezzetli bir kaçamak sunuyor. Ayrıca kalabalık gruplar için geliştirilen çoklu paketler, sosyal yemek deneyimlerini keyifli hale getiriyor.

İstanbul’da sofistike bir Uzak Doğu restoranı arayanlar için Kumiko Sushi & More, sade ama derinlikli menüsüyle öne çıkıyor. Geleneksel ile modernin zarif buluşmasına tanıklık etmek isteyenleri bu deneyime davet ediyor.