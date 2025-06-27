Karaca, Türkiye’nin Süper Markaları Arasında Bir Kez Daha Zirvede

Karaca, başarısını yalnızca Türkiye’de değil, uluslararası alanda da kanıtlamaya devam ediyor. Superbrands International iş birliğiyle, NielsenIQ tarafından yürütülen detaylı araştırma sonucunda, bu yıl da Türkiye’nin Süper Markaları arasında yer aldı. Karaca, uzun yıllara dayanan marka değerini, inovasyona ve müşteri memnuniyetine verdiği önemle perçinliyor.

Süper Marka Olmanın Ötesinde Bir Miras

Superbrands Türkiye tarafından verilen bu unvan, sadece bir ödül değil; istikrar, güven ve kaliteye duyulan derin saygının da göstergesi. Karaca, ürün çeşitliliği, sürdürülebilirlik vizyonu ve yenilikçi projeleriyle, yalnızca sektörde değil, Türkiye’nin toplumsal hafızasında da özel bir yer edinmiş durumda.

Marka olmanın ötesinde; yaşam alanlarına estetik, fonksiyon ve duygu katma misyonunu sürdüren Karaca, tüm bu değerlerle birlikte her geçen gün etki alanını genişletiyor.

Global Güç, Yerli Değer

90 ülkede faaliyet gösteren bağımsız kuruluş Superbrands International, her yıl dünya genelinde yalnızca en güçlü markaları bu özel listeye dahil ediyor. Bu çerçevede, Türkiye’den seçilen sınırlı sayıdaki markadan biri olmak Karaca’nın küresel başarıya ulaşma hedefinin de altını çiziyor. Marka, Türk tasarımını ve üretim kalitesini dünya sahnesine taşırken, köklerine bağlı kalmayı sürdürüyor.

Karaca, global marka olmanın gereklerini yerine getirirken, her zaman tüketicinin değişen ihtiyaçlarına kulak veren bir yapıda ilerliyor. Geçmişten bugüne büyüyen bu marka hikayesi, gelecekte daha da güçlü adımlarla devam edecek gibi görünüyor.