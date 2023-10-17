  • 18 EKİM Çarşamba 05:12
  • HV
Gecce Mekan | Şehrin En İyi Mekanları
Advert

Seçici tutkunlar hazır olun: 2023 yılının en iyi 50 barı açıklandı!

Gezegenin en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen ve 15 yıllık tarihinde ilk kez Singapur'da düzenlenen "The World's 50 Best Bar" ödül töreni gerçekleşti! İşte dünyanın en iyi 50 barı...

Seçici tutkunlar hazır olun: 2023 yılının en iyi 50 barı açıklandı!
EATING & DINING
Yayın Tarihi : 17-10-2023 21:17

 

Dünyanın En İyi 50 Barı kısa süre önce açıklandı. 15 yıllık bir geçmişe sahip olan bu prestij dolu ödül töreni tarihinde ilk kez Asya'ya seyahat etti ve Singapur'da bir ödül töreni düzenledi. Her yıl düzenli olarak güncellenen bu listeyi; dünya çapındaki olağanüstü mekanlardan oluşan resmi bir "yapılacaklar listesi" olarak düşünebilirsiniz...

Dünyanın En İyi 50 Barı: 50 - 1

50. Galaxy Bar, Dubai
49. Jewel of the South, New Orleans
48. Atlas, Singapur
47. The Clumsies, Atina
46. Locale Firenze, Floransa
45. Baltra Bar, Meksika
44. L'Antiquario, İtalya
43. Carnaval, Peru
42. 1930, Milan, İtalya
41. Scarfes Bar, Londra
40. Mimi Kakushi, Dubai
39. Panda & Sons, Edinburgh
38. The Cambridge Public House, Paris
37. Bar Benfiddich, Tokyo
36. The SG Club, Tokyo
35. A Bar With Shapes For A Name, Londra
34. Argo, Hong Kong
33. Freni e Frizioni, Roma
32. Sago House, Singapur
31. Röda Huset, Stockholm
30. Florería Atlántico, Buenos Aires
29. Wax On, Berlin
28. Satan's Whiskers, Londra
27. Katana Kitten, New York 
26. CoChinChina, Buenos Aires
25. Baba au Rum, Atina
24. Café La Trova, Miami
23. Caretaker's Cottage, Melbourne
22. Hanky Panky, Meksika
21. Drink Kong, Romea
20. Coa, Hong Kong
19. Mahaniyom Cocktail Bar, Bangkok
18. Zest, Seoul, Güney Kore
17. Overstory, New York 
16. Salmon Guru, Madrid
15. Maybe Sammy, Sydney
14. Jigger & Pony, Sinagpur
13. BKK Social Club, Bangkok
12. Line, Atina
11. Tres Monos, Buenos Aires
10. Himkok, Oslo
9. Alquimico, Kolombia
8. Tayer + Elementary, Londra
7. Licorería Limantour, Meksika
6. Little Red Door, Paris
5. Connaught Bar, Londra
4. Paradiso, Barselona
3. Handshake Speakeasy, Meksika
2. Double Chicken Please, New York 
1. Sips, Barselona

 

Dünyanın en iyi barları hangi ülkede?

Listeye en çok giriş yapan ülkelere baktığımızda; 5 mekan ile İtalya, İngiltere ve Amerika'yı görüyoruz. Meksika ise toplam 4 barla listede en iyi temsil edilen şehir...

Ayrıca ödül töreninde, her kıtada en üst sırada yer alan bara da ödül veriliyor. Bu yıl Ortadoğu ve Afrika'nın en iyi barı, listeye yeni giren ve 40. sıraya yerleşen Dubai'deki Mimi Kakushi'ye gitti.

Avustralasya'nın en iyi barı Sidney'deki Maybe Sammy oldu. Asya'nın en iyi barı Bangkok'taki BKK Social Club olurken, Güney Amerika'nın en iyi barı Cartagena'daki Alquimico'ya gitti. Kuzey Amerika'nın en iyi barı New York City'deki Double Chicken Please olarak adlandırıldı ve Avrupa'nın en iyi barı Barselona'daki Sips'e gitti!

Ödül töreninde yukarıda sıraladığımız listenin dışında da bazı özel ödüller verildi. 

Bunlar arasında, jüri üyelerinin önümüzdeki yıllarda ilk 50'ye girme potansiyeline sahip olduğuna inandığı 51-100 listesinde yer alan "Campari One To Watch Award"da yer alıyor. Bu yıl ödül Peru'nun Lima kentindeki Lady Bee'ye verildi. The Remy Martin Legend of the List Award ise, yıllar boyunca en istikrarlı performansı gösteren bara veriliyor ve bu ödül yalnızca bir kez kazanılabiliyor. Atina'daki The Clumsies'e gitti. Yeni Delhi merkezli bir barmen olan Apoorva Kohli50 Best Bars Blend Scholarship'ini kazandı.

2023 listesine 11 yeni giriş daha eklendi. En yüksek yeni giriş, 18. sıraya yerleşen Güney Kore'nin Seul kentindeki Zest oldu.

Diğer kategori ödülleri ve kazananları ise şu şekilde...

Bareksten En İyi Bar Tasarım Ödülü - Nighthawk, Singapur

The Ketel One Sustainable Bar Award (Sürdürülebilir Bar Ödülü) - Röda Huset, Stockholm

En İyi Kokteyl Menüsü Ödülü - The American Bar, İskoçya

2023'ün En İyi Yeni Açılan Ödülü - Line, Atina

En İyi Ağırlama Sanatı Ödülü- Tres Monos, Buenos Aires

Nikka Highest Climber Award - Himkok, Norveç (2022 yılından bu yana listede tam 33 sıra yükselişe geçti!)

The Roku Industry Icon Award - Tato Giovannoni

 

Dünyanın En İyi 50 Barı: 51 - 100

100. Artesian, London, UK

99. Employees Only, New York, USA

98. The Bar in Front of the Bar, Athens, Greece

97. Darkside, Hong Kong

96. Lost & Found, Nicoisa, Cyprus

95. Schofield's, Manchester, UK

94. Sin + Tax, Johannesburg, South Africa

93. Tjoget, Stockholm, Sweden

92. Donovan Bar, London, UK

91. Maison Premiere, New York, USA

90. Mirror Bar, Bratislava, Slovakia

89. Thunderbolt, Los Angeles, USA

88. Red Frog, Lisbon, Portugal

87. Ruby, Copenhagen, Denmark

86. Nouvelle Vague, Tirana, Albania

85. Camparino in Galleria, Milan, Italy

84. Svanen, Oslo, Norway

83. Native, Singapore

82. Kumiko, Chicago, USA

81. Kaito del Valle, Mexico City, Mexico

80. La Sala de Laura, Bogotá, Colombia

79. High Five, Tokyo, Japan

78. Analogue Initiative, Singapore

77. Velvet, Berlin, Germany

76. Swift, London, UK

75. Bar Cham, Seoul, South Korea

74. Hope & Sesame, Guangzhou, China

73. Civil Liberties, Toronto, Canada

72. Rayo, Mexico City, Mexico

71. Penicillin, Hong Kong

70. Barro Negro, Athens, Greece

69. Ergo, Dubai, UAE

68. Martiny’s, New York, USA

67. Sidecar, New Delhi, India

66. Tropic City, Bangkok, Thailand

65. El Gallo Altanero, Guadalajara, Mexico

64. Nutmeg & Clove, Singapore

63. Manhattan, Singapore

62. Hero Bar, Nairobi, Kenya

61. Byrdi, Melbourne, Australia

60. Arca, Tulum, Mexico

59. 28 HongKong Street, Singapore

58. SubAstor, São Paulo, Brazil

57. Attaboy, New York, USA

56. Tan Tan, São Paulo, Brazil

55. Vesper, Bangkok, Thailand

54. Lyaness, London, UK

53. The Bellwood, Tokyo, Japan

52. Lady Bee, Lima, Peru

51. Danico, Paris, France

 

Tolga Aybakan'dan bu hafta makyaj fırçalarına yakın kadraj!
YORUMLAR