Seçici tutkunlar hazır olun: 2023 yılının en iyi 50 barı açıklandı!

Dünyanın En İyi 50 Barı kısa süre önce açıklandı. 15 yıllık bir geçmişe sahip olan bu prestij dolu ödül töreni tarihinde ilk kez Asya'ya seyahat etti ve Singapur'da bir ödül töreni düzenledi. Her yıl düzenli olarak güncellenen bu listeyi; dünya çapındaki olağanüstü mekanlardan oluşan resmi bir "yapılacaklar listesi" olarak düşünebilirsiniz...

Dünyanın En İyi 50 Barı: 50 - 1

50. Galaxy Bar, Dubai

49. Jewel of the South, New Orleans

48. Atlas, Singapur

47. The Clumsies, Atina

46. Locale Firenze, Floransa

45. Baltra Bar, Meksika

44. L'Antiquario, İtalya

43. Carnaval, Peru

42. 1930, Milan, İtalya

41. Scarfes Bar, Londra

40. Mimi Kakushi, Dubai

39. Panda & Sons, Edinburgh

38. The Cambridge Public House, Paris

37. Bar Benfiddich, Tokyo

36. The SG Club, Tokyo

35. A Bar With Shapes For A Name, Londra

34. Argo, Hong Kong

33. Freni e Frizioni, Roma

32. Sago House, Singapur

31. Röda Huset, Stockholm

30. Florería Atlántico, Buenos Aires

29. Wax On, Berlin

28. Satan's Whiskers, Londra

27. Katana Kitten, New York

26. CoChinChina, Buenos Aires

25. Baba au Rum, Atina

24. Café La Trova, Miami

23. Caretaker's Cottage, Melbourne

22. Hanky Panky, Meksika

21. Drink Kong, Romea

20. Coa, Hong Kong

19. Mahaniyom Cocktail Bar, Bangkok

18. Zest, Seoul, Güney Kore

17. Overstory, New York

16. Salmon Guru, Madrid

15. Maybe Sammy, Sydney

14. Jigger & Pony, Sinagpur

13. BKK Social Club, Bangkok

12. Line, Atina

11. Tres Monos, Buenos Aires

10. Himkok, Oslo

9. Alquimico, Kolombia

8. Tayer + Elementary, Londra

7. Licorería Limantour, Meksika

6. Little Red Door, Paris

5. Connaught Bar, Londra

4. Paradiso, Barselona

3. Handshake Speakeasy, Meksika

2. Double Chicken Please, New York

1. Sips, Barselona

Dünyanın en iyi barları hangi ülkede?

Listeye en çok giriş yapan ülkelere baktığımızda; 5 mekan ile İtalya, İngiltere ve Amerika'yı görüyoruz. Meksika ise toplam 4 barla listede en iyi temsil edilen şehir...

Ayrıca ödül töreninde, her kıtada en üst sırada yer alan bara da ödül veriliyor. Bu yıl Ortadoğu ve Afrika'nın en iyi barı, listeye yeni giren ve 40. sıraya yerleşen Dubai'deki Mimi Kakushi'ye gitti.

Avustralasya'nın en iyi barı Sidney'deki Maybe Sammy oldu. Asya'nın en iyi barı Bangkok'taki BKK Social Club olurken, Güney Amerika'nın en iyi barı Cartagena'daki Alquimico'ya gitti. Kuzey Amerika'nın en iyi barı New York City'deki Double Chicken Please olarak adlandırıldı ve Avrupa'nın en iyi barı Barselona'daki Sips'e gitti!

Ödül töreninde yukarıda sıraladığımız listenin dışında da bazı özel ödüller verildi.

Bunlar arasında, jüri üyelerinin önümüzdeki yıllarda ilk 50'ye girme potansiyeline sahip olduğuna inandığı 51-100 listesinde yer alan "Campari One To Watch Award"da yer alıyor. Bu yıl ödül Peru'nun Lima kentindeki Lady Bee'ye verildi. The Remy Martin Legend of the List Award ise, yıllar boyunca en istikrarlı performansı gösteren bara veriliyor ve bu ödül yalnızca bir kez kazanılabiliyor. Atina'daki The Clumsies'e gitti. Yeni Delhi merkezli bir barmen olan Apoorva Kohli, 50 Best Bars Blend Scholarship'ini kazandı.

2023 listesine 11 yeni giriş daha eklendi. En yüksek yeni giriş, 18. sıraya yerleşen Güney Kore'nin Seul kentindeki Zest oldu.

Diğer kategori ödülleri ve kazananları ise şu şekilde...

Bareksten En İyi Bar Tasarım Ödülü - Nighthawk, Singapur

The Ketel One Sustainable Bar Award (Sürdürülebilir Bar Ödülü) - Röda Huset, Stockholm

En İyi Kokteyl Menüsü Ödülü - The American Bar, İskoçya

2023'ün En İyi Yeni Açılan Ödülü - Line, Atina

En İyi Ağırlama Sanatı Ödülü- Tres Monos, Buenos Aires

Nikka Highest Climber Award - Himkok, Norveç (2022 yılından bu yana listede tam 33 sıra yükselişe geçti!)

The Roku Industry Icon Award - Tato Giovannoni

Dünyanın En İyi 50 Barı: 51 - 100

100. Artesian, London, UK

99. Employees Only, New York, USA

98. The Bar in Front of the Bar, Athens, Greece

97. Darkside, Hong Kong

96. Lost & Found, Nicoisa, Cyprus

95. Schofield's, Manchester, UK

94. Sin + Tax, Johannesburg, South Africa

93. Tjoget, Stockholm, Sweden

92. Donovan Bar, London, UK

91. Maison Premiere, New York, USA

90. Mirror Bar, Bratislava, Slovakia

89. Thunderbolt, Los Angeles, USA

88. Red Frog, Lisbon, Portugal

87. Ruby, Copenhagen, Denmark

86. Nouvelle Vague, Tirana, Albania

85. Camparino in Galleria, Milan, Italy

84. Svanen, Oslo, Norway

83. Native, Singapore

82. Kumiko, Chicago, USA

81. Kaito del Valle, Mexico City, Mexico

80. La Sala de Laura, Bogotá, Colombia

79. High Five, Tokyo, Japan

78. Analogue Initiative, Singapore

77. Velvet, Berlin, Germany

76. Swift, London, UK

75. Bar Cham, Seoul, South Korea

74. Hope & Sesame, Guangzhou, China

73. Civil Liberties, Toronto, Canada

72. Rayo, Mexico City, Mexico

71. Penicillin, Hong Kong

70. Barro Negro, Athens, Greece

69. Ergo, Dubai, UAE

68. Martiny’s, New York, USA

67. Sidecar, New Delhi, India

66. Tropic City, Bangkok, Thailand

65. El Gallo Altanero, Guadalajara, Mexico

64. Nutmeg & Clove, Singapore

63. Manhattan, Singapore

62. Hero Bar, Nairobi, Kenya

61. Byrdi, Melbourne, Australia

60. Arca, Tulum, Mexico

59. 28 HongKong Street, Singapore

58. SubAstor, São Paulo, Brazil

57. Attaboy, New York, USA

56. Tan Tan, São Paulo, Brazil

55. Vesper, Bangkok, Thailand

54. Lyaness, London, UK

53. The Bellwood, Tokyo, Japan

52. Lady Bee, Lima, Peru

51. Danico, Paris, France