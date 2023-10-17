Seçici tutkunlar hazır olun: 2023 yılının en iyi 50 barı açıklandı!

Dünyanın En İyi 50 Barı kısa süre önce açıklandı. 15 yıllık bir geçmişe sahip olan bu prestij dolu ödül töreni tarihinde ilk kez Asya'ya seyahat etti ve Singapur'da bir ödül töreni düzenledi. Her yıl düzenli olarak güncellenen bu listeyi; dünya çapındaki olağanüstü mekanlardan oluşan resmi bir "yapılacaklar listesi" olarak düşünebilirsiniz...
Dünyanın En İyi 50 Barı: 50 - 1
50. Galaxy Bar, Dubai
49. Jewel of the South, New Orleans
48. Atlas, Singapur
47. The Clumsies, Atina
46. Locale Firenze, Floransa
45. Baltra Bar, Meksika
44. L'Antiquario, İtalya
43. Carnaval, Peru
42. 1930, Milan, İtalya
41. Scarfes Bar, Londra
40. Mimi Kakushi, Dubai
39. Panda & Sons, Edinburgh
38. The Cambridge Public House, Paris
37. Bar Benfiddich, Tokyo
36. The SG Club, Tokyo
35. A Bar With Shapes For A Name, Londra
34. Argo, Hong Kong
33. Freni e Frizioni, Roma
32. Sago House, Singapur
31. Röda Huset, Stockholm
30. Florería Atlántico, Buenos Aires
29. Wax On, Berlin
28. Satan's Whiskers, Londra
27. Katana Kitten, New York
26. CoChinChina, Buenos Aires
25. Baba au Rum, Atina
24. Café La Trova, Miami
23. Caretaker's Cottage, Melbourne
22. Hanky Panky, Meksika
21. Drink Kong, Romea
20. Coa, Hong Kong
19. Mahaniyom Cocktail Bar, Bangkok
18. Zest, Seoul, Güney Kore
17. Overstory, New York
16. Salmon Guru, Madrid
15. Maybe Sammy, Sydney
14. Jigger & Pony, Sinagpur
13. BKK Social Club, Bangkok
12. Line, Atina
11. Tres Monos, Buenos Aires
10. Himkok, Oslo
9. Alquimico, Kolombia
8. Tayer + Elementary, Londra
7. Licorería Limantour, Meksika
6. Little Red Door, Paris
5. Connaught Bar, Londra
4. Paradiso, Barselona
3. Handshake Speakeasy, Meksika
2. Double Chicken Please, New York
1. Sips, Barselona
Dünyanın en iyi barları hangi ülkede?
Listeye en çok giriş yapan ülkelere baktığımızda; 5 mekan ile İtalya, İngiltere ve Amerika'yı görüyoruz. Meksika ise toplam 4 barla listede en iyi temsil edilen şehir...
Ayrıca ödül töreninde, her kıtada en üst sırada yer alan bara da ödül veriliyor. Bu yıl Ortadoğu ve Afrika'nın en iyi barı, listeye yeni giren ve 40. sıraya yerleşen Dubai'deki Mimi Kakushi'ye gitti.
Avustralasya'nın en iyi barı Sidney'deki Maybe Sammy oldu. Asya'nın en iyi barı Bangkok'taki BKK Social Club olurken, Güney Amerika'nın en iyi barı Cartagena'daki Alquimico'ya gitti. Kuzey Amerika'nın en iyi barı New York City'deki Double Chicken Please olarak adlandırıldı ve Avrupa'nın en iyi barı Barselona'daki Sips'e gitti!
Ödül töreninde yukarıda sıraladığımız listenin dışında da bazı özel ödüller verildi.
Bunlar arasında, jüri üyelerinin önümüzdeki yıllarda ilk 50'ye girme potansiyeline sahip olduğuna inandığı 51-100 listesinde yer alan "Campari One To Watch Award"da yer alıyor. Bu yıl ödül Peru'nun Lima kentindeki Lady Bee'ye verildi. The Remy Martin Legend of the List Award ise, yıllar boyunca en istikrarlı performansı gösteren bara veriliyor ve bu ödül yalnızca bir kez kazanılabiliyor. Atina'daki The Clumsies'e gitti. Yeni Delhi merkezli bir barmen olan Apoorva Kohli, 50 Best Bars Blend Scholarship'ini kazandı.
2023 listesine 11 yeni giriş daha eklendi. En yüksek yeni giriş, 18. sıraya yerleşen Güney Kore'nin Seul kentindeki Zest oldu.
Diğer kategori ödülleri ve kazananları ise şu şekilde...
Bareksten En İyi Bar Tasarım Ödülü - Nighthawk, Singapur
The Ketel One Sustainable Bar Award (Sürdürülebilir Bar Ödülü) - Röda Huset, Stockholm
En İyi Kokteyl Menüsü Ödülü - The American Bar, İskoçya
2023'ün En İyi Yeni Açılan Ödülü - Line, Atina
En İyi Ağırlama Sanatı Ödülü- Tres Monos, Buenos Aires
Nikka Highest Climber Award - Himkok, Norveç (2022 yılından bu yana listede tam 33 sıra yükselişe geçti!)
The Roku Industry Icon Award - Tato Giovannoni
Dünyanın En İyi 50 Barı: 51 - 100
100. Artesian, London, UK
99. Employees Only, New York, USA
98. The Bar in Front of the Bar, Athens, Greece
97. Darkside, Hong Kong
96. Lost & Found, Nicoisa, Cyprus
95. Schofield's, Manchester, UK
94. Sin + Tax, Johannesburg, South Africa
93. Tjoget, Stockholm, Sweden
92. Donovan Bar, London, UK
91. Maison Premiere, New York, USA
90. Mirror Bar, Bratislava, Slovakia
89. Thunderbolt, Los Angeles, USA
88. Red Frog, Lisbon, Portugal
87. Ruby, Copenhagen, Denmark
86. Nouvelle Vague, Tirana, Albania
85. Camparino in Galleria, Milan, Italy
84. Svanen, Oslo, Norway
83. Native, Singapore
82. Kumiko, Chicago, USA
81. Kaito del Valle, Mexico City, Mexico
80. La Sala de Laura, Bogotá, Colombia
79. High Five, Tokyo, Japan
78. Analogue Initiative, Singapore
77. Velvet, Berlin, Germany
76. Swift, London, UK
75. Bar Cham, Seoul, South Korea
74. Hope & Sesame, Guangzhou, China
73. Civil Liberties, Toronto, Canada
72. Rayo, Mexico City, Mexico
71. Penicillin, Hong Kong
70. Barro Negro, Athens, Greece
69. Ergo, Dubai, UAE
68. Martiny’s, New York, USA
67. Sidecar, New Delhi, India
66. Tropic City, Bangkok, Thailand
65. El Gallo Altanero, Guadalajara, Mexico
64. Nutmeg & Clove, Singapore
63. Manhattan, Singapore
62. Hero Bar, Nairobi, Kenya
61. Byrdi, Melbourne, Australia
60. Arca, Tulum, Mexico
59. 28 HongKong Street, Singapore
58. SubAstor, São Paulo, Brazil
57. Attaboy, New York, USA
56. Tan Tan, São Paulo, Brazil
55. Vesper, Bangkok, Thailand
54. Lyaness, London, UK
53. The Bellwood, Tokyo, Japan
52. Lady Bee, Lima, Peru
51. Danico, Paris, France