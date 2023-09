İstanbul'da yemek sahnesinde açılan yeni restoranları; her zaman gözümüz üzerinde! Editörlerimiz ve Gecce Food Gusto Gurmeleri restoranlardan en popüler semt noktalarına kadar İstanbul'un her semtindeki en son açılışlarla birlikte Şşhirde yemek yiyebileceğiniz en iyi yerlerin tam listesini çıkardı!

İstanbul'un en iyi restoranlarına ilişkin eksiksiz listemize aşağıda göz atın. Bunlar, zamanın testinden geçmiş, nesiller boyu eski mekanlardan ve her yıl daha da iyileşen Gecce Mekan Ödüllü ve Michelin yıldızlı yemek salonlarından, hak ettiğine karar verdiğimiz bu listeden akıllara durgunluk veren yeni açılışlara kadar, değerlendirdiğimiz yerlerdir.

Bu listedeki her restoran editörlerimiz tarafından bağımsız olarak seçilmiş ve gidilecek yeri bilen ve o restoranda yemek yiyen bir Gecce Food Gusto gazetecisi ve gurme ekibi tarafından yazılmıştır. Yeni restoranları seçerken editörlerimiz, bir destinasyona dair özgün ve içeriden bir deneyim sunan hem lüks hem de uygun fiyatlı restoranları göz önünde bulundurur. Her zaman göze çarpan yemekler, harika bir konum ve sıcak hizmetin yanı sıra ciddi sürdürülebilirlik referanslarını da göz önünde bulunduruyor. İstanbul'da yeni restoranlar açıldıkça da bu listeyi düzenli olarak sizler için güncelliyoruz.

Eylül 2023'ün en iyi İstanbul restoranları...

Lacivert Restaurant

Rez: 0216 413 42 24

Ve uzun bir aranın ardından Lacivert yeniden aramızda! Hem de yepyeni bir solukla ve aynı zamanda alıştığımız o efsane tavrıyla. Yaklaşık 1 yıllık bir tadilat ve yenilenme sürecinin ardından şehrin gusto dünyasına yeniden "Merhaba!" diyen mekan; şimdi stili ve tarzıyla çok daha cezbedici. Yenilenen dekorasyon detaylarıyla kendine hayran bırakıyor. Genişleyen iskelesi ve bahçesiyle unutulmaz anlara imzasını atmaya başladı bile... Boğaz'ın cezbecisi ışıltısının eşlik ettiği Lacivert sofralarında buluşalım!

Gallada İstanbul

Rez: 0212 931 28 88

İstanbul'un en yenisi; gastronomi sahnesinin merak uyandıranı Gallada; dünyaca ünlü şef Fatih Tutak imzası taşıyor! İstanbul'un ayrıcalıklı oteli The Peninsula İstanbul'da kapılarını geçtiğimiz günlerde açan Gallada, Boğaz'ın nefes kesen noktalarından birinde benzersiz bir gastronomi deneyimi sunuyor.

Hakkasan İstanbul

Rez: 0539 688 74 77

Siz şehirde yokken bakın buralara kim geldi! Modern Kanton Mutfağı, dünya standartlarında miksoloji ve çarpıcı tasarım. Dünya çapında 11 restoranı bulunan ve dört Michelin Yıldızı’na sahip Hakkasan, Türkiye’deki ikinci restoranını Mandarin Oriental, İstanbul içerisinde açtı! Hakkasan mutfağının global liderleri Şef Ralph Scarmardella ve Şef Andrew Yer önderliğinde imza yemekleri ve sıra dışı butik kokteyllerden oluşan enfes bir menü sunuyor. 2001 yılında Londra’da kurulan haklasan, Çin Mutfağı’nı geleneksel teknikler, en kaliteli malzemeler ve çağdaş kabiliyetlerle kutlayan bir mekan. İç mimarisi Campbell House tarafından yapılan Hakkasan İstanbul’un tasarımı, Osmanlı İmparatorluğu’nun Türk mirasına saygı duruşundan bulunuyor. Yerel işçiliklerle harmanlanan Hakkasan’a özgü tasarım eşsiz sinematik enerjiyle büyüleyici bir deneyim yaşatıyor.

Restoran Modern

Rez: 0539 613 58 54

Yemek deneyiminizi kültür ve sanat ile çevrelemeye hazırlanın. Çağdaş sanatlardan ilham alan detaylarıyla gastro bir yolculuğa çıkaran Restoran Modern; Türk Mutfağı'nı modern dokunuşlarla yorumluyor. Tarihi Yarımada'nın cezbeden dünyasını da gözler önüne sunan mekan; Pazartesi günleri hariç her gün 12:00 - 00:00 arası hizmet veriyor.

Sintesi Restaurant

Rez: 0532 699 32 82

Şef Ersin Avşar dokunuşlarıyla hayat bulan Sintesi’de günün her anının tadı bir başka yaşanıyor. Her Pazartesi 12:00 - 15:00 saatleri arasında seçeceğiniz el yapımı makarna indirimli olarak sizleri bekliyor. Kahvaltı ve Brunch keyfi için de şehre uyum sağlamanızı kolaylaştıracak, gusto lezzetler sunuyorlar. Her Perşembe 12:00 - 15:00 saatleri arasında ise seçeceğiniz pizzaya indirim uyguluyorlar, hatırlatması bizden doya doya keyfini çıkarması sizden!

Paper Moon

Rez: 0539 697 36 16

Bu sezon Bodrum’a yine ve yeniden damgasını vuran Paper Moon’un İstanbul keyfini de pek bir özledik! Bodrum şubesi Eylül sonu itibariyle kapanıyor. İstanbul ise zaten yaz boyu hız kesmeden misafirlerini ağırlamaya devam ediyordu. İtalyan Mutfağı’nın en şık dokunuşlarının başında gelen Paper Moon, şehire dönen gastronomi meraklılarını bekliyor!

Turk Fatih Tutak

Rez: 0212 709 56 79

Michelin yıldızının İstanbul'daki en güçlü yorumu Turk, başarılı şef Fatih Tutak'ın Türk Mutfağı'na kattığı tılsımlı dokunuşların hayat bulduğu bir mekan. Türk Mutfağı'nın geleneksel tatlarını köklere inerek hazırlayan ve misafirlerine sunan restoran her yemeğin bir karakteri olmasına özen gösteriyor. Özenle hazırlanmış yemeklerin olduğu Turk’un her tabağı da adeta sanat eseri titizliği ile hazırlanıyor.

Sunset Grill & Bar

Rez: 0212 287 03 57

Şehre dönüşü, şehrin en ikoniğinde kutlamaya ne dersiniz? Her anıyla unutulmaz detaylara imzasını atan Sunset, “Happiest Hours of Tuesdays” konseptine taze veda etti ama büyülü dünyasını misafirleriyle buluşturmaya tüm hızıyla devam ediyor. Bu sıralar bol bol davete ev sahipliği yapan mekan; şehri yaşatan en sofistike detay!

İnari

Etiler Rez: 0212 216 35 35

Inari Piku Etiler şubesi, sunduğu otantik lezzetler ve benzersiz atmosferiyle Japon mutfağı tutkunlarının vazgeçilmez mekanı olmaya devam ediyor! Inari Piku Etiler şubesinin Japon Mutfağı'ndan ilham alan lezzetlerini ve hayran bırakan Sushi seçeneklerini daha yakından incelemeye ne dersiniz?

Parle

Rez: 0212 353 63 46

Fransız ve Akdeniz Mutfağının ışıltı dolu temsilcisi Parle; unutulmaz lezzet kaçamaklarıyla sizi bekliyor. Menüsünde birbirinden özel seçenekleri barındıran mekan; her anı parıldayan dekorasyonuyla da yemeklerinize bambaşka bir ambiyans katanlardan.

Frankie İstanbul

Rez: 0212 401 05 57

İstanbul’u özleyenleri Frankie’nin büyüleyen terasına alalım! MediterrAsia menüsüyle Boğaz’ın tüm ışıltısı sizinle olsun. Ruhunu ve malzemelerini Akdeniz'den, pişirme teknikleri ve baharatlarını ise Asya'dan alarak kurguladığı "MediterrAsian" menüsü ile Frankie, Boğaz'ın en özel sahil şeridi Galataport İstanbul'da, haftanın yedi gününde de misafirlerine gastronomik bir deneyimden daha fazlasını sunuyor.

29

Rez: 0212 358 29 29

Işıltını tüm şehir hissetsin! En şık kombinini yap ve 29’un parlayan dünyasında yerini al; şehir seni gerçekten çok özledi. Tadını çıkarmak için 29, harika bir seçenek. Restoran ve club olarak hizmet veren 29, ferah oturma alanları ve terası ile yemek keyfini ikiye katlarken, club tarafında kaliteli müzikleri ile eğlenceyi geç saatlere kadar devam ettiriyor.

Vogue Restaurant & Bar

Rez: 0212 227 44 04

Moda, tutku ve gastronomi bir arada! Şehir hayatının renklerine tepeden bakmaya hazırsan, seni de Vogue kapılarında bekleyen bu mucize anlara davet ediyoruz. Modern, zarif ve şık bir ambiyansın büyüleyici şehir manzarasıyla bir araya geldiği Vogue Restaurant, İstanbul’un vazgeçilmeyen klasiklerinden.

The Galliard

Rez: 444 0 233

Yaz sezonu boyunca Bodrum’da hem lezzetin hem eğlencenin ritmini doruklarda yaşatan konseptleri The Galliard Cove House, 10 Eylül itibariyle sezonu kapattı. İstanbul için ise hız kesmeden şık ve sofistike anlara devam ediyorlar. Vadistanbul, Emaar Square Mall ve Metropol şubeleriyle şehrin dört bir yanına lezzet katan mekan; şehre dönüşünü kutlamak için harika bir seçenek.

Roka

Rez: 0212 401 02 60

Şehre dönenleri hemen Roka’ya alalım! Roka İstanbul pasta şefi Butterfly Chocolate iş birliğiyle, meraklılarıyla buluşacak, baş döndüren bir tatlı hazırladı. Chocolate Sundae with Poki Sticks kesinlikle tanışmanız gereken bir tatlı. Öğle ve akşam yemeklerine sofistike imzasını atan Roka; Pazartesi’den Perşembe’ye 17:30 -00:00, Cuma ve Cumartesi 12:30 - 01:00 ve Pazar günleri 12:30 - 00:00 saatleri arasında sizi bekliyor.

Lucca

Rez: 0535 452 84 84

Bodrum’da geçen harika bir sezonun sonunda, geçtiğimiz günlerde Beach bölümünü kapatan Lucca; yavaştan şehre yoğunlaşmaya başlıyor. Şehrin trendlerini belirleyen kaçamaklarıyla, uzun yıllardır listelerin ilk sıralarında yer alan Lucca’nın bar ekibi şehre dönüşü sahillerden getirdikleri özel kokteyl tarifleriyle kutluyor!

Madhu’s İstanbul

Rez: 0549 326 80 05

Ve şehre dönüş kutlamaları için egzotik bir karmaya hazırlanın! Hint mutfağı yemeklerinin en lezzetli hallerini sunan Madhu’s, damak çatlatan tabakların yanında size keyifli dakikalar yaşatacak eğlencelerle de akşamınıza renk katacak. Hem görsel hem işitsel şölenler yaratacak aktivitelerle unutamayacağınız bir deneyim sizi bekliyor.

Biz İstanbul

Rez: 0212 806 07 66

İstanbul’u özlemekle yetinmeyip; onun damaklarınıza geleneksel & gusto dokunuşlarını da özlediyseniz; Biz İstanbul tam size göre! İstanbul’u tatmak isterseniz; unutulmuş reçeteleri tozlu raflardan sofralara getiriyorlar. Her lokmasında farkı hissetme garantili!

Liman İstanbul

Rez: 0212 877 09 48

Türk Mutfağı'nı modern bir batılı dokunuşuyla yeniden yorumlayan Liman İstanbul; tarihi mirasa saygı niteliğinde harika bir deneyim yaşatıyor. Galataport'un cazibesi altında konumlanan mekan, tüm dekorasyon detaylarıyla ince düşünülmüş algısını da baştan yaratanlardan. Özellikle deniz mahsülleri konusunda oldukça büyük bir iddiaları var; ve kesinlikle gerçek anlamda imza niteliğinde!

Da Mario

Etiler Rez: 0212 263 74 84

İstanbul'un İtalyan klasiklerinin başında gelen Da Mario; her anıyla ışıltıyı lezzetle buluşturan şehir klasiklerinden! Taze ev yapımı makarnalar, odun fırınında pişen pizzalar, Akdeniz Mutfağı’nın ayrılmaz parçası salatalar ve zengin şarap seçenekleri... Benzersiz ambiyansı ve hizmet kalitesiyle keyifli öğle yemeklerinin, iş yemeklerinin ve özel günlerde kutlama yemeklerinin de vazgeçilmez adreslerinden biri.

Masa

Rez: 0212 345 53 23

Yaz sezonunun bitmesiyle birlikte; şehrin lüks ve marka kalbinde konumlanan Masa, yeni menüsüne geçişini resmi olarak yaptı! Dünya Mutfağı'nın seçkin lezzetlerini kusursuz bir yorumlamayla misafirlerine sunan mekan; hem dekorasyonu, hem ambiyansı hem de hizmet kalitesi ile asla yanıltmayanların da başında geliyor. İstanbullu misafilerini olduğu kadar dünyanın dört bir yanından lezzet ve lüks tutkunlarını ağırlayan mekan; kuşkusuz şehrin en popüler buluşma ve keyif noktalarının da başında geliyor.

Morini

Rez: 0212 353 67 68

Michael White imzası taşıyan gurme seçenekleriyle sizi şık bir gastro yolculuğa çıkaran Morini; şık ve etkileyici randevularınız için birebir! İtalyan lezzetlerine şık bir yorumlama getiren; lezzetleriyle olduğu kadar ambiyansıyla da aşık olacağınız bir mekan. Menüsünde her kalem çok özenli bir tutkunun imzasını taşıyor.

Mezzaluna

Galataport Rez: 0212 302 28 78

Mezzaluna, İtalyan mutfağının gerçek örneklerini sunan mutfağı, renkli dekorasyonu, hareketli ve rahat ortamı, hızlı ve kaliteli servisi ile günün her saati keyifli vakit geçirilebilecek kaliteli ve erişilebilir bir yemek deneyimi sunuyor.

Gina

Rez: 0212 401 03 87

Geleneksel İtalyan lezzetlerini yenilikçi dokunuşlarla sunan Gina, eşsiz bir İtalyan tarzı yeme-içme deneyimini misafirleriyle buluşturuyor. Adını 1950’li yıllarda İtalya’nın Toskana bölgesinde yaşamış ve kendi adını taşıyan bir aile trattoria’sı işletmiş İtalyan Gina’dan alan restoran, İtalyan Riviera’sından esinlenerek tasarlanan dekorasyonuyla, geleneksel Trattoria kültürünün sıcaklığını modern ve incelikli yorumlarla günümüze taşıyor.

Mikla

Rez: 0212 293 56 56

Ekim 2005'te kapılarını açan ve çağdaş bir İstanullu restoranı yaratma fikri ile yola çıkan Mikla; günümüze dünya listelerinden yer almayı başaran, ödüllü bir restoran olarak hayatını sürdürüyor. Şef ve kurucu ortağı Mehmet Gürs, Mikla’yı yaratırken Türk ve İskandinav birikimini genel dokuya çarpıcı bir denge ile yansıtarak Mikla’nın örneğinin öncüsü olmasını sağlamış.

Kiva

Galataport Rez: 0212 801 74 90

Nostaljinin doruklarda yaşanırken aynı zamanda İstanbul'un modern yüzünü ve nefes kesen manzarasını da içinize çekmeye ne dersiniz? Kültürel mirasların gölgesinde, özgün reçetelere sadık kalınarak hazırlanan tariflerle Kiva unutulmaz gusto bir deneyim sunuyor. Bomontiada ve Galataport'ta şubesi bulunan Kiva; iki şubesiyle de anılarınıza unutulmaz detaylarla imza atıyor.

Madera

Rez: 0536 778 89 20

dekk, Cream&Sugar, Restoran Modern ve Cafe Modern markalarını bir araya toplayan yeme içme grubu c-paces’in bünyesinde yer alan Madera, Adana’dan Hatay’a, açık ateşten gelen et odaklı yerel tatları baz alarak Akdeniz mutfağı ile yorumlayan, şehrin en sofistike buluşma noktası...

Kıyı

Rez: 0212 262 00 02

Kıyı, yıllar içinde bir İstanbul klasiğine dönüşen ve hem İstanbul'dan hem de dünyanın dört bir yanında misafirlerini ağırlayan bir balıkçı. Her anıyla klasikliğinden ve zarifliğinden asla vazgeçmiyor; hem de 1966 yılından bu yana... İstanbul’un en özel koylarından birinde, aradığınız huzuru ve lezzeti aynı anda bulabileceğiniz, dostluklarınızı pekiştirebileceğiniz, sizi bambaşka bir evrene götürmeyi başaran bir mekan.

BigChefs

Galataport Rez: 0212 877 00 77

BigChefs emek kokan yeni menüsüyle şu sıralar tüm gözleri üzerine toplayanlardan! Toprağın Kadınları üretmeye devam ediyor, şefler en az atıktan en fazlasını pişiriyor, ne sevilen tarifler global trendlerle yeniden yorumlanıyor, Adana'nın yüzyıllık lezzetleri BigChefs'in yeni menüsüne konuk oluyor.

Feriye

Rez: 0538 483 20 21

Boğaz'ın yanı başında keyif ve gastronomi dolu bir yaşam alanı! Hayatın her anına dokunan Feriye; hem lezzetleriyle hem de ev sahipliği yaptığı farklı etkinlikleriyle dikkat çekenlerin başında geliyor. Mekanın eşsiz ambiyansında, kendinizi bulmaya; bedeninizle karşılaşmaya hazır olun. Boğaz'ın ikonik simgelerini manzarasında bir araya getiren Feriye; 100 yılı aşkın süredir İstanbul'un tam kalbinde konumlanıyor.

Monochrome Brasserie

Galataport Rez: 0212 877 09 49

“Fotoğraf ışıktır” mottosuyla yola çıkan Monochrome, fotoğraf sanatından ilham alan özgün duruşuyla hem yemek hem de fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor. Fotoğraf sanatından ilhamla, çağdaş ve şehirli bir konsept üzerine tasarlanan bu mekânlardada misafirlere büyük panoları süsleyen siyah beyaz fotoğraflar eşlik ediyor. Çağdaş, şehirli ve sanatsal bir konsept sunan Monochrome, Yapı Kredi Bomontiada ve Galataport İstanbul şubelerinde sizleri bekliyor.

Kilimanjaro

Rez: 0212 225 39 80

Hayata bambaşka lezzetler katarken, kendinizi hem müziğin hem şehrin ritmine bırakmaya hazır olun. Günün her saati için harika bir seçenek olarak karşımıza çıkan Kilimanjaro; bir lezzet kaçamağı ve deneyiminden çok daha fazlasını sunuyor. Yaşam stiliyle anınıza fark katacak bir mekan arıyorsanız; Kilimanjaro'da doğru yerdesiniz demektir!

Dragon

Hilton İstanbul Bosphorus Rez: 0212 231 62 00

Dekoruyla kendinizi Quentin Tarantino filmlerinden biri olan Kill Bill filminde hissedeceğiniz, lezzetli yemekleriyle size bolca dopamin ve endorfin sağlayacak, güler yüzlü sahipleri ve çalışanları sayesinde evinizdeymiş gibi rahat hareket edebileceğiniz bir mekan Dragon. Dekorasyonundan çalınan müziklere kadar Çin kültürünü tam anlamıyla yansıtan Dragon Çin mutfağından farklı lezzetler tatmak isteyenlerin gözde mekânı Hilton Otelinin giriş katında bulunuyor.

Nadide Meyhane

Rez: 0533 946 09 77

Hayatı güzelleştiren, ana değer kata tüm detaylarıyla Nadide Meyhane; size unutulmaz bir deneyim yaşatıyor. Yeni nesil meyhane konseptini çok daha şık bir yorumla tasarlayan Nadide; samimi ve eğlenceli anları muhteşem lezzetleriyle taçlandıranlardan. Fonda çalan müziklerle biraz nostalji turuna, biraz Yunan esintilerine rastlıyorsunuz.

Sait

Rez: 0212 401 06 33

Denizin ruhunu taşıyan lezzetleriyle dikkat çeken Sait; Galataport'ta Boğaz'ın yanı başında size eşsiz bir gusto deneyim sunuyor. Mevsimine göre şekillenen menüsünde her daim günlük ve taze lezzetlere yer veriyor. Bodrum'da da bir balık klasiği olan mekan; mevsimin en lezzet dolu balıklarını da sofralara şeflerinin özel dokunuşlarıyla getiriyor.

Sortie

Rez: 0212 327 85 85

Sortie, Boğaz hattındaki muhteşem konumu ile İstanbul’daki en büyük klüp olma özelliğini taşımaktadır. Denizin kenarında, benzersiz bir manzaraya ve etkileyici bir atmosfere sahip klüp 1000 kişilik kapasiteye sahip! Tüm yıl boyunca açık olan Sortie, yaz aylarında açık alan ile 7 farklı Restaurant barındırırken, kış aylarında Sortie Restaurant ile hizmet veriyor.



Meos

Rez: 0212 663 87 60

Florya’da deniz kenarında konumlanan tek balıkçı olması da ayrı güzel. Büyük bir boşluğu doldurdu çünkü Menekşe ve Yeşilköy’de pek çok balıkçı varken Florya’da hiç yoktu. Özellikle böyle şık bir yer genel çevrede de pek bulunmuyordu. Her anıyla ve her lokmasıyla unutulmaz bir lezzet serüveni sunuyor...

Beyti

Rez: 0212 663 29 90

Et konusunda bir İstanbul klasiği haline gelen Beyti; tarihin tozlu sayfalarında nostaljik bir tura çıkaranlardan. Lezzet konusunda tüm dünyada ün salan mekanın her ayrıntısı sizi büyüleyecek cinsten. Duayen bir isim olan Beyti Güler'in zarifliği, resmen mekana da yansımış durumda!

Arwin Cihangir

Rez: 0535 522 79 46

Her anıyla İstanbul’un en özel anlarını yaşatan Arwin Cihangir; yazlık bölgelerden yavaş yavaş şehre dönmeye başladığımız şu günlerde kesinlikle olmak isteyeceğiniz yer! Yeme içme sektörüne 2022 Temmuz ayında giriş yapan mekan oldukça merkezi bir lokasyonda bulunuyor. Tarihi Yarımada ve Galata Kulesi'ni gören terası ile Arwin Cihangir, sabah kahvaltısından, akşam yemeklerine günün her saati tercih edebileceğiniz bir mekan olarak hizmet veriyor.

Oly House

Rez: 0212 323 23 70

Şehirde şık ve alternatif bir İtalyan kaçamağı düşünürseniz; lezzet dokunuşlarıyla sizi İtalya kıyılarına götürecek Oly House'a bekleniyorsunuz. Klasik İtalyan lezzetlerinin yanı sıra, Oly House mutfağında özenle yeniden yorumlanan tatları da denemenizi tavsiye ederiz!

Kalbur Et

Rez: 0216 594 54 91

Şerifali'de konumlanan ve son dönemin en dikkat çeken mekanları arasında yer alan Kalbur Et hem ambiyansı hem hizmet kalitesi hem de birbirinden özenli lezzetleriyle dikkat çeken bir mekan. Yaz sezonunda açılan bahçesi ile keyfini ikiye katlayan mekan; Türkiye ve dünyadan birçok ünlü müdavimi de lezzetleriyle büyülüyor. Nefis mezelerin, çok özel tatların, keyifle kalkan kadehlerin ve dost sohbetinin eksik olmadığı Anadolu Yakası'nın en özel mekanı Kalbur Et, açıldığı günden beri misafirlerine unutulmaz bir lezzet deneyimi yaşatmaya devam ediyor.

Grill Prime

Ataşehir Palladium Tower Rez: 0216 504 07 20

Ataşehir'de başladığı lezzet yolculuğuna, Vadistanbul şubesini de yanına katarak başarısını günden güne katlayan Grill Prime; günün her anı için harika lezzetlerle dolu bir seçenek! Sabah saatlerinde güne başlamak için nefis kahvaltı seçenekleri sunan mekan; öğle yemeklerini de çok özel seçeneklerle taçlandırıyor.

Develi Florya

Rez: 0212 662 50 00

Florya'nın huzurlu kollarında bir lezzet ünlüsü! Keyif dolu anlar ve lezzette sınırları zorlayan seçenekler için Develi'nin Florya şubesi tam olarak nokta atışı. Türk ve Antep Mutfağı'nın özgün tatlarını; kendine has yorumlarla sofralara getiren lezzet efsanesi Develi'nin menüsünü imza lezzetler süslüyor.

Nuar Restaurant

Rez: 0212 327 68 27

Özel lezzet dokunuşları, keyfinize keyif katan ambiyansı ve şıklığıyla göz kamaştıran dekorasyonu ile dikkat çeken Nuar; Beylikdüzü bölgesine açıldığı günden beri fark katmayı başaranlardan. Bölgede büyük bir açığı kapamakla kalmadı; trendleri belirleyen bir lezzet durağı da olmayı başardı. Nuar; muhteşem et ve kebap seçeneklerinin yanı sıra Dünya Mutfağı'ndan da çok özel lezzetler sunuyor. Farklı damak tatlarına hitap etmeyi başaran mekan; her lokmasında farklı ve özenli dokunuşları hissettiriyor.

Umus İstanbul

Rez: 0535 100 20 57

İstanbul’un huzur veren semtlerinden biri olan Maltepe sahilinde konumlanan Umus İstanbul; şık ve ferah ambiyansı, yeşillikler arasına gizlenmiş esintili bahçesi ve ışıltılı dekorasyonuyla sizi bekliyor. Restoran sektöründe ilklere, yeniliklere ve lezzet dolu bir dünyaya adım atmak üzere Umus İstanbul, geleneksel ve uluslararası kültüre hitap ediyor. Günlük olarak hazırlanan mezeleri; mevsimin en taze lezzetlerinden özel olarak seçiliyor. Mutfağında mevsimsellik ve tazeliği prensip edinen Umus İstanbul; lezzetiyle damaklara imzasını atmayı başaranlardan.​​​​​​​

Mutlu Et

Rez: 0212 579 72 74

Her detayı ile dikkat çeken mekan, lezzeti ve şıklığı aynı tabakta sunmayı başaranlardan. Mutlu Et, Florya'nın en ayrıcalıklı noktalarından birinden hizmet veriyor. Sonsuz bir deniz manzarası eşliğinde misafirlerini ağırlayan mekanın dekorasyon detayları da son derece şık ve dikkat çekici.

Okra İstanbul

Rez: 0533 243 22 22

The Marmara Taksim’in 20. katından şehri selamlamaya ne dersiniz? Temmuz ayının başlarında; şehirden uzak kaldığımız zamanlarda aramıza katılan Okra; Akdeniz’in tatlarını özenle yorumlayan bir yepyeni bir gurme! Özellikle deniz mahsülleri konusunda bir hayli iddialı bir giriş yaptılar. Tüm bunların dışında da odağına ateşi koydukları bir menüyle gizemli bir havaları olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Akira Back

Rez: 0212 413 01 44

Dünyaca ünlü Michelin Yıldızlı şef Akira Back’ın iddialı restoranı! Japon Mutfağı’ndan yola çıkılarak sonsuz yaratıcılıkla hazırlanan lezzetler ustalık gerektiren tekniklerle hazırlanıyor ve sunuluyor. Ataköy’de bulunan JW Marriott Hotel The Marmara Sea içerisinde konumlanan mekan Japon kültürünün lezzet dolu bir seçkisini sunuyor. Hatırlatmakta fayda var; ünlü şef Akira Back 6 ve 7 Eylül tarihlerinden İstanbul’da olacak!

Jain

Rez: 0542 140 44 94

Arnavutköy'ün en keyifli bahçesi, Dünya Mutfağı'nın çok özel lezzetleriyle Jain’de sizi bekliyor! Gastronomi ve mekan trendlerini oldukça yakından takip eden bir ekip tarafından yaratılan Jain; Arnavutköy'ün ritmini değiştirenler arasında ilk sıralarda. Mekanda gün boyu kahvaltı servisi mevcut; tatlıları da bir hayli dikkat çekici. Dünya Mutfağı'ndan özel lezzetleri Jain şeflerinin dokunuşlarıyla denemek ve mahallenin sofistike ruhunu yaşamak için tek kelimeyle harika!

Hidden House

Rez: 0212 257 00 75

Şehre yumuşak bir geçiş yapmak isterseniz; Bebek’in kalabalığını geride bırakan ambiyansıyla Hidden House tam sizlik! Mekanın her köşesi ince detaylarla dizayn edilmiş ve sonucunda inanılmaz bir atmosfer ortaya çıkmış.

Ferida İstanbul

Rez: 0539 555 61 34

Bağdat Caddesi’nde ışıltısıyla dikkat çeken ve lezzetlerinde ünlü Şef Murat Bozuk’un imzasını taşıyan Ferida’nın bir de Fişekhane’de şubesi bulunuyor. Dekorasyonunda kullandığı tonlarla ferah bir şıklık sunan mekanın menüsü de oldukça iddialı. Keyifli ve şık buluşmalar için ideal bir Cadde sakini.

Stefano by İsmet Saz

Rez: 0535 830 55 55

Lezzet yorumlamarına kattığı farklı aromalarla dikkat çeken bir şef olan İsmet Saz imzalı Stefano; Kuruçeşme’de bulunan mekanına bir de Erenköy’de harika bir şube ekledi. İtalyan Mutfağı’nın Türk damak tadına göre harmanlanarak yetiştiği yerden taptaze, mevsimsel malzemelerle özel reçetelere dönüştüğü menüsü; enfes kokteylleri ve eğlencesi ile yeni buluşma noktanız olmaya aday!

Il Cortile İstanbul

Rez: 0212 244 26 74

Galata’nın şık ve gurme İtalyanı; her detayıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaranlardan. Galata Kulesi’nin hemen yan sokağında École St.Pierre Hotel’in içinde, nefis avlusu ve birbirinden lezzetli tabaklarıyla bir İtalyan restoranı!

Villa Emma

Rez: 0530 918 36 63

Şehre dönüşte kısa sürede klasik olmuş bir mekan! Şık ve zarif dekorasyonu, merkezi konumu ve Dünya Mutfağı ağırlıklı menüsüyle kısa sürede Etiler’in klasikleri arasında yerini almıştı. Menüsünde spesifik bir mutfağa bağlı kalmayarak; Uzak Doğu katkılı bir Akdeniz mutfağı sunuyorlar.