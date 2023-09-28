New Menu: BigChefs mutfağında dönüşüm var!

BigChefs masalarına gelen her tabağın arkasında büyük bir emek var. Şef tariflerine eşlik eden, Toprağın Kadınları’nın ürettiği, mevsimin en taze meyve sebzeleri var.

Yarın da tarifleri yaşamaya devam etsin diye, bugün mutfakta, doğaya duydukları büyük bir saygı var. En az atıkla en fazlasını üretme prensibi ve global düşünerek bu toprakların yerel lezzetlerine sahip çıktıkları glocal felsefesi var.

BigChefs’in yenilenen menüsünde; en özlenen tariflerinin yanında, Anadolu’nun en değerli gastronomi şehirlerinden Adana’nın yüzlerce yıllık lezzetleri var. Kapısından içeri girdiğiniz her BigChefs’te, şeflerin özenle hazırladığı tabaklar, onun da arkasında mutfakta dönüşüm var!

Toprağın Kadınları'nın gücü yeni menüde birleşiyor!

Tam 5 yıldır BigChefs mutfaklarının kapılarını sonuna kadar açtıkları Toprağın Kadınları’nın ürünleri, yeni sezonda da her tarifin değişmeyen lezzeti. Toplumsal cinsiyet eşitliğine dikkat çekmek ise her sezon olduğu gibi bu sezon da BigChefs’in önceliği!

Türkiye’nin dört bir yanında ve dünyanın farklı noktalarında üretim yapan 100’den fazla kadın mutfaktaki dönüşümün arkasında...

Yeni mevsimde, her tabakta sizlerle...

Yarının Mutfağı

Bugün BigChefs mutfaklarında yapılan en küçük değişimin, yarına etkisinin büyük olduğunu biliyorlar. Bunun için her tabakta değişime, dönüşüme ve yeniliğe yer veriyorlar!

BigChefs ekibi ise konuyu şöyle özetliyor: "Mutfağımıza gelen her ürüne saygı duyuyoruz. Bir ürünün kabuğunu ve sapını çöpe atmıyor, daha atıksız bir mutfak oluşturmak için çalışıyoruz."

Yeni menüde her zaman olduğu gibi mevsimsellik ön plana çıkıyor. Mevsimin en taze ürünlerini kullanabilmek için menülerimizi buna dikkat ederek özenle hazırlıyoruz. Glocal felsefesiyle yüzyıllık tarifleri, dünya mutfağından lezzetlerle bir araya getirerek inovatif tarifler oluşturuyorlar.

BigChefs'in MENÜ'sünü daha yakından incelemek için tıklayın.