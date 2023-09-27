İstanbul'un değişmez balık klasiği ile huzurun ve lezzetin Kıyı'sına vurun!

İstanbul'un değişmez klasiği...

Kıyı, yıllar içinde bir İstanbul klasiğine dönüşen ve hem İstanbul'dan hem de dünyanın dört bir yanında misafirlerini ağırlayan bir balıkçı. Her anıyla klasikliğinden ve zarifliğinden asla vazgeçmiyor; hem de 1966 yılından bu yana... İstanbul’un en özel koylarından birinde, aradığınız huzuru ve lezzeti aynı anda bulabileceğiniz, dostluklarınızı pekiştirebileceğiniz, sizi bambaşka bir evrene götürmeyi başaran bir mekan.

Adımınızı başka bir dünyaya atacaksınız, atmosferiyle sizi ele geçirmeyi başaracak. Samimi ve özenli bir dekorasyona sahip. Duvarlarda yıllar içinde biriken çok özel bir koleksiyon var. Çeşitli fotoğraf sanatçılarına ait fotoğraf ve bazı sanatçıların yaptığı resimler restoran içinde sergilenmekte. Özellikle Ara Güler’in hiçbir yerde göremeyeceğiniz eserlerini Kıyı’da bulabilirsiniz; fotoğraf düşkünleri, bu ufak ayrıntı aklınızda bulunsun.

Çok sayıda Kıyı müdavimi var; sürekli aynı misafirleri ağırlamaktan, aynı zamanda da yeni yüzler görmekten mutlu olan bir ekip var Kıyı’da. Tüm misafirlerine aynı ilgi ve özenle yaklaşıyorlar. Yılların deneyimini içinde barındıran Kıyı, hizmet kalitesi olarak da son derece yüksek; saygılı çalışanlar, işini seven insanlar dolu bir restoran. Manzarası, yemekleri, ortamı..Her ayrıntısının tadı başka. Özellikle üst katın müthiş bir manzarası var, oturduğunuz yerden tüm koya hakimiyet sağlayabiliyorsunuz.

Kurulduğu günden bu yana aynı lezzetleri içinde barındıran, mevsimine göre şekil değiştiren bir menüye sahip. Balık seçimleri mevsime göre yapılıyor ve en tazeleri kullanılıyor. Zaten mekanın içinde tabağınıza gelecek balıkları görmeniz mümkün; eğer o kısma bakarsanız balıkların günlük olmasına ne kadar özen gösterdiklerini de anlayacaksınız.

Kıyı bir tattır!

Balıklar mevsimlik ve günlük, mezeler şık, sade, doğal ve lezzetli.. Doğal lezzeti hissedeceğinize garanti verebiliriz, çünkü her malzeme özenle seçiliyor. Sofranıza gelen her şey taze ve zarif bir sunumla geliyor.

Tarama: Balık yumurtasının ezilmiş halinden yapılan Tarama’yı kesinlikle denemelisiniz.

Lakerda: Bildiğiniz lezzetin harika yorumu!

Karidesli Tereyağlı Mantarlı Sote: Ara sıcaklara geçtiğinizde, menüde gizlenen enfes bir tat keşfedeceksiniz. Eğer sizde keyif alarak yemek yemeyi sevenlerdenseniz, bağımlısı olabileceğiniz kadar etkileyici bir lezzet.

Kıyı: Haydar Aliyev Caddesi No:186/A, Tarabya; 0212 262 00 02

Kıyı'nın klasiklerle dolu MENÜ'sü için tıklayın!