Shrek'in Bataklık Evi'nde konaklama deneyimi için geri sayım başladı...

Kendisini "çamur yüklü, yosun kaplı, bulanık sularla kaplı bataklık" olarak tanımlayan kiralık tatil evleri genellikle pek talep görmez! Ancak İskoç yaylarındaki bu yeni Airbnb evi, bu kuralın bir istisnasıdır. Bunun nedeni, DreamWorks Animation'ın sevilen canavarı Shrek'in evinin aslına uygun bir yeniden yaratımı olması!

Shrek'in bataklığı, Inverness şehrinin yaklaşık 60 km güneyinde, İskoç Dağlık Bölgesi'nde 19. yüzyıldan kalma bir İskoç konağı olan Ardverikie Malikanesi'nin arazisinde yer alıyor. Ağaç ev tanımlamasına yepyeni bir anlam kata Shrek'in bataklığı; ormancılığın akıllıca kullanımı, büyüleyici rustik iç tasarımı ve ikonik ek binasıyla benzersiz bir konaklama deneyimi sunmaya hazırlanıyor.

Özel bir Airbnb promosyonu kapsamında; Shrek'in bataklığı için rezervasyonlar 13 Ekim tarihinden itibaren alınmaya başlayacak. 27 - 29 Ekim tarihleri arasında; 5 yaşın üzerinden yalnızca 3 şansı konuk, 2 geccelik bu özel deneyimi yaşayabilecek. Bu cezbedici ve masalsı konaklama deneyimi şansını yakalayanlar, sabahları ücretsiz Waffle ikramından faydalanabilecekler. Ayrıca gecce geç saatlere kadar ateşin etrafında hikayeler anlatmakta deneyimi zenginleştiren aktiviteler arasında. Ormanlık alanın içinde yer alan tesisin etrafı, ziyaretçilere de açık olacak. Doğa meraklıları, Shrek'in bataklığında yaşarken İskoçya'nın benzersiz doğasını da keşfedebilecekler! Tesisin en dikkat çekici özelliklerinden bir tanesi, harici bir tuvalet ve banyoya sahip olması. Ziyaretçiler, ihtiyaçlarını gidermek istediklerinde yattıkları odanın yaklaşık 20 metre uzağında olan banyoya gitmek durumunda kalacaklar. Tesisin dışındaki estetik görünüm, iç kısımda da bizleri karşılayacak. Ziyaretçiler, sade bir tasarıma sahip olan odada, kendilerini Shrek filminin içindeymiş gibi hissedecekler.

Tatilcilerin Highlands bölgesine gidiş-dönüş seyahatlerini kendileri organize etmeleri gerekecek ancak Shrek'in evinde kalmaları ücretsiz olacak. Bu arada Airbnb, İskoçya'daki savunmasız ve dezavantajlı çocuklar için tatiller düzenleyen, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan HopScotch Children's Charity'ye tek seferlik bağışta bulunma sözü verdi!

Yerimi nasıl ayırtabilirim?

Öncelikle şunu söylemeliyiz ki; bu deneyimi yaşamak için bir hayli şanslı olmanız gerekecek! Airbnb üzerinden rezervasyon talepleri 13 Ekim saat 18:00 itibariyle açılacak.

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