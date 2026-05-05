Sanat ve Lezzet Bir Arada: Anneler Günü’nde Arkas Göztepe

Anneler Günü’nü farklı ve anlamlı bir deneyime dönüştürmek isteyenler için Arkas Sanat Göztepe Anneler Günü etkinliği, şehirde öne çıkan en zarif alternatiflerden biri olarak dikkat çekiyor. Çünkü bu özel buluşma, klasik kutlamaların ötesine geçiyor ve katılımcılara çok katmanlı bir deneyim sunuyor.

Öncelikle Göztepe’nin sakin atmosferinde yer alan bu özel bahçe, şehrin karmaşasından uzaklaşmak isteyenler için ideal bir ortam yaratıyor. Aynı zamanda sanatla iç içe geçen bu alan, günün ruhunu daha da derinleştiriyor. Böylece Anneler Günü, yalnızca bir buluşma değil; aynı zamanda hafızada yer edecek bir deneyime dönüşüyor.

Monreve Patisserie’den İlk Kez Sunulan Özel Brunch

Etkinliğin en dikkat çeken detaylarından biri, Monreve Patisserie brunch deneyimi oluyor. Marka, Anneler Günü’ne özel olarak hazırladığı bu seçkiyi ilk kez Arkas Sanat Göztepe’nin büyüleyici bahçesinde sunuyor. Bu nedenle brunch, sadece bir kahvaltı değil; aynı zamanda özel olarak kurgulanmış bir lezzet deneyimi anlamı taşıyor.

Özenle hazırlanan büfe, hem hafif hem de doyurucu seçeneklerle zengin bir içerik sunuyor. Taze ürünler, estetik sunumlar ve dengeli lezzetler bir araya geliyor. Böylece günün ilk saatleri, keyifli ve zarif bir ritimle başlıyor. Üstelik açık havada, doğayla iç içe geçirilen bu zaman, deneyimi daha da özel kılıyor.

Uygar Mando ile “Mandolin Esintileri” Konseri

Brunch deneyiminin ardından günün enerjisi müzikle yükseliyor. Uygar Mando konseri, “Mandolin Esintileri” performansıyla bahçede unutulmaz bir atmosfer yaratıyor. Saat 15:00’te başlayan bu özel konser, doğanın içinde yankılanan melodilerle Anneler Günü’ne farklı bir dokunuş katıyor.

Aynı zamanda “Bahçe Sesleri” konseptiyle gerçekleşen bu performans, klasik konser deneyiminden ayrılıyor. Dinleyiciler, açık havada müziğin ritmini hissederken aynı anda doğanın sakinliğiyle buluşuyor. Böylece günün her anı, farklı bir deneyim katmanıyla zenginleşiyor.

Anneler Günü’nü Farklı Yaşamak İsteyenlere

Arkas Sanat Göztepe, Anneler Günü’nü sıradanlıktan uzaklaştırarak daha rafine bir deneyime dönüştürüyor. İster brunch için katılın ister konser öncesi bu atmosferi yaşayın; her an, özel bir anıya dönüşüyor.

Bu nedenle 10 Mayıs Pazar günü için plan yaparken, İstanbul Anneler Günü etkinlikleri arasında sanat, doğa ve lezzeti bir araya getiren bu deneyimi değerlendirmek güçlü bir alternatif sunuyor.

Tarih: 10 Mayıs Pazar

Brunch: 11.00 – 15.00

Konser: 15:00