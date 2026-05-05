16 Roof’ta Yaz Sezonu İçin Geri Sayım Başladı!

İstanbul’un en ikonik teraslarından 16 Roof, yaz sezonuna güçlü bir giriş yapıyor. Mayıs ayı boyunca yalnızca cuma ve cumartesi akşamları müzik programlarıyla misafirlerini ağırlayan 16 Roof, yemek deneyimi için ise haftanın her günü açık kalmaya devam ediyor. 1 Haziran itibarıyla yaz temposunu tamamen yükselten mekan, Boğaz manzarasını müzik, gastronomi ve şehir ritmiyle buluşturuyor. 14 Haziran’da başlayan happy hour ve DJ serileriyle birlikte 16 Roof, yazın enerjisini şehrin merkezine taşıyor.

Swissôtel The Bosphorus’un terasında konumlanan 16 Roof, yalnızca manzarasıyla değil, yarattığı enerjiyle de dikkat çekiyor. Günün her saatinde farklı bir akış sunan mekan, özellikle yaz akşamlarında İstanbul’un sosyal hayatına yeniden tempo kazandırıyor. Böylece şehirde uzun akşamların, açık havada geçirilen saatlerin ve Boğaz’a karşı başlayan buluşmaların adreslerinden biri haline geliyor.

14 Haziran’da Happy Hour Serisi Başlıyor

Yaz sezonunun en dikkat çeken yeniliklerinden biri ise 14 Haziran ’da başlayan happy hour serisi oluyor. Vox Creative Agency’nin müzik kürasyonuyla hazırlanan bu özel seri, her gün 17:00 – 21:30 saatleri arasında gerçekleşiyor.

Gün batımına eşlik eden DJ performansları, kokteyller ve Boğaz manzarası birleşince ortaya İstanbul yazına yakışan güçlü bir atmosfer çıkıyor. Özellikle şehirde günün stresini açık havada atmak isteyenler için 16 Roof, akşamüstü saatlerini çok daha keyifli bir deneyime dönüştürüyor.

DJ & Friends Pazarlarıyla Enerji Yükseliyor

Yaz boyunca her pazar gerçekleşecek DJ & Friends konsepti ise sezonun öne çıkan detayları arasında yer alıyor. Farklı DJ’lerin aynı kabinde buluştuğu bu özel seri, müziği tek bir tarzın dışına taşıyor.

Sürpriz isimler, farklı ritimler ve gün batımından geceye uzanan setler sayesinde pazar akşamları bambaşka bir atmosfere dönüşüyor. Böylece 16 Roof, sadece bir rooftop deneyimi sunmuyor; aynı zamanda İstanbul gecelerinin ritmini belirleyen noktalardan biri haline geliyor.

Boğaz Manzarasına Eşlik Eden Güçlü Menü

16 Roof’un deneyimi yalnızca müzikle sınırlı kalmıyor. Mekanın mutfağı da yaz sezonuna güçlü bir eşlik ediyor. Akdeniz ve Asya mutfağını modern dokunuşlarla buluşturan menü, rafine ama dinamik bir çizgi taşıyor.

Patlıcanlı Ring Ravioli, Parmesan kremalı bonfile küpleri ve Gorgonzola peynirli ılık Yedikule salatası menünün öne çıkan tabakları arasında yer alıyor. Sushi seçkileri ise özellikle gün batımı saatlerinde kokteyllerle birlikte deneyimi tamamlıyor.

Bar tarafında ise dünyanın farklı bölgelerinden seçilmiş şaraplar, özel viskiler ve imza kokteyller öne çıkıyor. Böylece 16 Roof, bu yaz da manzara, müzik ve gastronomiyi aynı ritimde buluşturan en güçlü adreslerden biri olarak sezonu karşılıyor.