ROKA Istanbul’da Sevgililer Günü’ne Modern Japon Yorumu

ROKA Istanbul, Sevgililer Günü’nü çağdaş Japon mutfağının rafine dokunuşlarıyla kutlamak isteyen çiftleri 14 Şubat’ta unutulmaz bir akşama davet ediyor. Şehrin enerjik gastronomi sahnesinde özel bir yere sahip olan ROKA, bu özel gecce için özenle kurgulanmış bir deneyim sunuyor. Menüden atmosfere, kokteyllerden müziğe kadar her detay, romantizmi modern bir çizgide yeniden yorumluyor. Bu nedenle ROKA Istanbul, Sevgililer Günü’nü klasiklerin dışına taşımak isteyenler için güçlü bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Sevgililer Günü’ne Özel Kürasyonlu Menü

ROKA Istanbul Sevgililer Günü programının merkezinde, bu gecceye özel olarak hazırlanan seçkin bir menü yer alıyor. Japon mutfağının imza lezzetleri, ROKA’nın çağdaş yorumuyla masaya geliyor. Aburi nigiri, hafif isli dokusuyla damakta derin bir iz bırakıyor. Scallop sashimi ise taze ve rafine aromalarıyla menünün zarafetini tamamlıyor. Finalde sunulan smoked coconut parfait, ahududu sosunun canlı dokunuşuyla tatlı bir kapanış sağlıyor. Her tabak, dengeli lezzet kurgusuyla Sevgililer Günü’nü gastronomik bir deneyime dönüştürüyor.

Hana 75 ile Romantik Dokunuş

Bu özel akşamda sunulan Valentine’s cocktail Hana 75, gecenin ruhunu yansıtan en dikkat çekici detaylardan biri oluyor. Dengeli aroması ve şık sunumuyla kokteyl, Sevgililer Günü deneyimini tamamlıyor. Romantik kırmızı dokunuşlarla hazırlanan masa düzeni ve mekan dekorasyonu, atmosferi daha da güçlendiriyor. Böylece ROKA Istanbul, görsel estetik ile lezzeti aynı çizgide buluşturuyor.

DJ Performansı Eşliğinde Modern Bir Akşam

ROKA Istanbul Sevgililer Günü gecesinde müzik, romantizmi yükselten ama sohbeti gölgede bırakmayan bir dengeyle ilerliyor. Mekanın resident DJ’i tarafından hazırlanan seçki, akşama modern ve enerjik bir ritim kazandırıyor. Bu yaklaşım, Sevgililer Günü’nü sakin ama sıradan olmayan bir akşam olarak yaşamak isteyen çiftler için ideal bir atmosfer sunuyor. Böylece müzik, gecenin akışını destekleyen güçlü bir unsur haline geliyor.

Şehirde Farklı Bir Sevgililer Günü Deneyimi

ROKA Istanbul, Sevgililer Günü’nü yenilikçi mutfak anlayışı, stil sahibi atmosferi ve özenli detaylarıyla farklı bir noktaya taşıyor. Romantik klişeler yerine modern zarafeti tercih eden çiftler için bu özel gecce, şehirde unutulmaz bir anıya dönüşüyor. 14 Şubat’ta ROKA Istanbul, Sevgililer Günü’nü çağdaş bir yorumla kutlamak isteyenleri bekliyor.