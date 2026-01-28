CVK Mutfak Buluşmaları’nda Napoli Pizza Deneyimi

CVK Mutfak Buluşmaları, gastronomi meraklılarını bu kez İtalya’nın köklü lezzet mirasıyla buluşturuyor. 6 Şubat akşamı gerçekleşecek özel etkinlikte, Executive Chef Sercan Dikmen ve Napoli pizza ustası Hilmi Tanrıöğen rehberliğinde geleneksel Napoli pizza yapımı yakından deneyimleniyor. Saat 18.30’da başlayacak bu buluşma, yalnızca bir tadım değil; bilgi, teknik ve mutfak kültürünü odağına alan gerçek bir gastronomi deneyimi sunuyor.

Napoli Pizza Geleneğine Ustalardan Yakın Bakış

Napoli pizzası, basit gibi görünen ama derin bir ustalık gerektiren özel bir mutfak disiplini olarak biliniyor. Hamurun yoğrulma sürecinden mayalanmasına, fırın sıcaklığından pişirme süresine kadar her detay büyük önem taşıyor. CVK Mutfak Buluşmaları kapsamında düzenlenen bu etkinlikte, katılımcılar Napoli pizza geleneğinin temel prensiplerini doğrudan ustalarından öğrenme fırsatı yakalıyor. Hilmi Tanrıöğen’in aktardığı özgün teknikler, pizzanın neden Napoli’de bir kültür olarak yaşadığını net biçimde ortaya koyuyor.

Executive Chef Sercan Dikmen ile Profesyonel Mutfak Deneyimi

Etkinliğin rehberlerinden Executive Chef Sercan Dikmen, profesyonel mutfak disiplini ve ürün bilgisini deneyime dahil ediyor. Malzeme seçimi, mutfak organizasyonu ve pişirme sürecine dair ipuçları, etkinliği yalnızca izlenen değil aktif olarak yaşanan bir buluşmaya dönüştürüyor. Bu yaklaşım sayesinde katılımcılar, evde pizza yapmanın ötesine geçerek restoran mutfağı bakış açısı kazanıyor.

Deneyim Odaklı Bir Gastronomi Akşamı

CVK Mutfak Buluşmaları Napoli Pizza Deneyimi, teorik anlatımla sınırlı kalmıyor. Katılımcılar, hamura dokunuyor, pizzanın şekillenme sürecini birebir gözlemliyor ve pişirme tekniklerini adım adım takip ediyor. Bu deneyim, gastronomiye ilgi duyan herkes için ilham verici bir öğrenme alanı sunuyor. Ayrıca etkinlik, pizza kültürünün arkasındaki tarihsel ve coğrafi bağlamı da anlaşılır bir dille aktarıyor.

Gastronomi Meraklıları İçin Kaçırılmayacak Bir Buluşma

İstanbul’da düzenlenen CVK Mutfak Buluşmaları, farklı mutfak kültürlerini ustalarıyla bir araya getirmesiyle dikkat çekiyor. Napoli pizza odaklı bu özel akşam, hem lezzet tutkunları hem de mutfak bilgisini derinleştirmek isteyenler için güçlü bir referans oluşturuyor. Sınırlı kontenjanla gerçekleşen etkinlik, katılımcılara nitelikli ve samimi bir mutfak ortamı vadediyor.

