ROKA Istanbul’da İki Şef, Tek Sofra: Emre Şen ve Suna Hakyemez Buluşması

ROKA Istanbul, gelenekselleşen şef buluşmaları serisine bu kez Michelin yıldızlı Emre Şen ile devam ediyor. Şef Şen, 9-10 Aralık tarihlerinde yalnızca iki ge ceye özel tasarlanan tadım menüsüyle ROKA’nın yaratıcı mutfak çizgisini zenginleştiriyor. Böylece şehir, hem Uzak Doğu’nun inceliklerini hem de modern gastronominin dinamik yorumlarını aynı sofrada deneyimleme fırsatı yakalıyor. Bu buluşma, iki şefin kendine has imza lezzet yaklaşımlarını ortak bir dilde birleştiriyor ve misafirlere unutulmaz bir gastronomi akşamı sunuyor.

Tadım Menüsünün İlk Adımı: Mandalina, Hardal ve Lüfer Dengesi

Gecce, Emre Şen’in özel olarak hazırladığı mandalina yağıyla zenginleşen Sırlanmış Lüfer ile başlıyor. Şef, lüferi tane hardal ve çam fıstığıyla tamamlayarak tabakta hem taze hem de güçlü bir açılış yaratıyor. Üstelik bu ilk adım, Şen’in mevsimsellik ve malzeme hassasiyetine verdiği önemi açıkça hissettiriyor. Böylece menü için kurulan denge, daha ilk lokmada kendini belli ediyor.

Teknik Yorumların Buluşma Noktası: Tütsülenmiş Et Tataki

Tadım akışı, trüflü ponzu ve karamelize pekan ceviziyle yorumlanan Tütsülenmiş Et Tataki ile devam ediyor. Daikon turşusunun ferahlığı tabakta belirgin bir kontrast yaratırken, iki şefin dokunuşu birleşerek çok katmanlı bir tat bütünlüğü oluşturuyor. Tabağın temel yapısı Emre Şen’den gelirken, ROKA’nın teknik yaklaşımı lezzeti rafine bir noktaya taşıyor. Böylece her unsur, diğerine dikkatle bağlanıyor.

Uzak Doğu’ya Yenilikçi Bir Bakış: Kuzu Gyoza

Menünün en karakteristik adımlarından biri olan Kuzu Gyoza, parmesan köpüğü, kestane ve yanık tereyağı gibi beklenmedik detaylarla zenginleşiyor. Bu tabağın omurgasını yine Emre Şen’in yaratıcı dokunuşu belirliyor. Ancak ROKA’nın modern mutfak tekniği, lezzeti daha da derinleştiriyor. Böylece hem tanıdık hem de şaşırtıcı bir profil ortaya çıkıyor.

Şeflerin Ortak Heyecanı: Özgürce Yaratma ve Yeni Tatlar

Emre Şen, uzun süredir ilgi duyduğu Uzak Doğu mutfağını özgün bir dille ifade etmekten büyük heyecan duyuyor. “Daha önce menülerimde yer veremediğim ama çok sevdiğim lezzetleri özgürce sunabileceğim bir buluşma,” diyerek bu iş birliğinin kendisi için taşıdığı anlamı vurguluyor. Öte yandan Suna Hakyemez, Emre Şen’in malzemeye duyduğu hassasiyeti ve teknik hakimiyetini ROKA’ya taşımasının kendileri için çok değerli olduğunu belirtiyor. Böylece iki gece boyunca konuklar, hem tanıdık hem de yeni lezzetlerle karşılaşacak.