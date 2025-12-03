Akra Hotels, 2025’in En İyi Yönetilen Şirketleri Listesine Girdi

Akra Hotels, Deloitte Private’ın 45 ülkede uyguladığı global Best Managed Companies programında bu yılın kazananları arasında gösterildi. Program, dünya çapında şirketlerin yönetim performansını değerlendirerek en başarılı organizasyonları belirliyor. Böylece Türkiye’de iş dünyasının yakından takip ettiği bu prestijli listede, turizm sektörünün köklü markalarından biri olarak ön plana çıkan Akra Hotels önemli bir başarıya imza attı.

2025 Programı Rekor Katılımla Gerçekleşti

Deloitte Private, 2025 sonuçlarını İstanbul’da geniş katılımlı bir törenle açıkladı. Tören, iş dünyasının liderlerini bir araya getirirken, program bu yıl QNB Türkiye ana sponsorluğunda düzenlendi. Ayrıca Koç Üniversitesi, Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE), Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) ve Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) destekleriyle beşinci kez hayata geçti. Bu güçlü iş birliği, programın kurumsal yönetim kültürünü geliştirme hedefini daha geniş bir zemine taşıdı. Üstelik değerlendirme sürecinde bu yıl toplam 14 ödül sahiplerini buldu.

Akra Hotels’in Stratejik Yönetim Yaklaşımı Ödülle Taçlandı

Turizm sektöründe 50 yılı geride bırakan Akra Hotels, BHM Otelcilik çatısı altında geliştirdiği yönetim stratejisi, kurumsal kültürü ve sürdürülebilirlik odaklı iş modeli sayesinde jüri tarafından örnek şirketlerden biri olarak değerlendirildi. Marka, insan kaynağından inovasyona, dijital dönüşümden operasyonel verimliliğe kadar birçok alanda ortaya koyduğu gelişim hamleleriyle dikkat çekti. Böylece Akra Hotels, Türkiye’nin En İyi Yönetilen Şirketleri listesine güçlü bir şekilde girdi.

Türk Turizmine Güç Katan Bir Başarı

Akra Hotels, yalnızca konaklama deneyimiyle değil, aynı zamanda turizm sektöründeki yönetim standartlarını yükselten yaklaşımıyla da fark yaratıyor. Bu ödül, markanın geleceğe yönelik vizyonunu desteklerken, Türkiye turizminin uluslararası arenadaki konumunu güçlendiren önemli bir gösterge niteliği taşıyor. Ayrıca Akra Hotels, bu başarıyla birlikte sektördeki liderliğini daha sağlam bir zemine taşıyor ve yönetim kalitesini küresel ölçekte tescil ediyor.