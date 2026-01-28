Raffles İstanbul’da Sevgililer Günü Bir Hafta Sonu Deneyimine Dönüşüyor

Raffles İstanbul, Sevgililer Günü kutlamasını tek bir akşama sığdırmıyor ve romantizmi bir hafta sonuna yayılan çok katmanlı bir deneyime dönüştürüyor. Şehrin kalbinde konumlanan bu ayrıcalıklı adres, müzikten gastronomiye, brunch’tan spa ritüellerine uzanan özel programıyla çiftlere unutulmaz anlar vadediyor. Zarafetle tasarlanan detaylar, güçlü bir atmosfer ve rafine dokunuşlarla birleşiyor. Böylece Sevgililer Günü, klasik kutlamaların ötesine geçiyor.

Long Bar’da Müzik ve Lezzetin Buluştuğu Gala Yemeği

14 Şubat akşamı, Raffles İstanbul Sevgililer Günü programının en çarpıcı duraklarından biri olan Long Bar’da başlıyor. Mekan, bu özel gece için romantik bir ambiyans yaratıyor. Barbaros ve Orkestrası’nın canlı müzik performansı, akşamın ritmini yükseltiyor. Altı aşamalı özel Sevgililer Günü menüsü, sınırsız premium yerli şarap seçkisi eşliğinde servis ediliyor. Şeflerin imzasını taşıyan tabaklar, yalnızca lezzeti değil sunum estetiğini de ön plana çıkarıyor. Ayrıca geceye özel tasarlanan sunumlar, deneyimi görsel bir şölene dönüştürüyor.

Canlı müzik performansı 21.00–23.00 saatleri arasında devam ediyor. Ardından Long Bar, DJ performansıyla after party atmosferine bürünüyor. Modern dekorasyonu, enerjik müzik seçkisi ve sofistike havasıyla mekan, Sevgililer Günü gecesini dinamik ve akılda kalıcı bir kutlamaya taşıyor.

Romantik Brunch ile Hafta Sonu Keyfi

Raffles İstanbul, romantizmi yalnızca akşamla sınırlamıyor. Sevgililer Günü brunch programı, enfes tatlar ve ritmik notalar eşliğinde hafta sonuna yayılan bir keyif sunuyor. Özenle hazırlanan brunch menüsü, romantik detaylarla zenginleşiyor. Canlı müzik eşliğinde geçen bu özel brunch, çiftlere sakin ama bir o kadar da etkileyici bir atmosfer vadediyor. Böylece Sevgililer Günü, gündüz saatlerinde de aynı şıklıkla devam ediyor.

Çiftlere Özel Spa Deneyimleri

Kutlamanın bir diğer önemli ayağını ise Raffles İstanbul spa deneyimleri oluşturuyor. Çiftlere özel hazırlanan bakım ritüelleri, Sevgililer Günü’nü bedensel ve zihinsel bir yenilenmeye dönüştürüyor. Özel terapiler, rahatlatıcı dokunuşlar ve dingin bir atmosferle birleşiyor. Bu sayede çiftler, romantik kutlamayı huzur ve iyi hissetme duygusuyla tamamlıyor.

Şehrin Kalbinde Unutulmaz Bir Sevgililer Günü

Raffles İstanbul, Sevgililer Günü’nü zarafet, müzik ve lezzetle harmanlayarak benzersiz bir deneyim sunuyor. Hafta sonuna yayılan bu özel program, çiftlere şehirden uzaklaşmadan ayrıcalıklı bir kaçış hissi yaşatıyor. Romantizmi güçlü detaylarla yeniden tanımlayan Raffles İstanbul, Sevgililer Günü’nü unutulmaz kılmak isteyenleri bekliyor.