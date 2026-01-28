ESCA’ya MFIA’dan Yılın En İyi Restoran Tasarımı Ödülü

İç mimarlık ofisi URBANJOBS, Maison Française dergisi tarafından bu yıl üçüncü kez düzenlenen MFIA İç Mekan Tasarım Ödülleri kapsamında önemli bir başarı elde etti. Ofis, Michelin yıldızlı şef Osman Sezener’in yeni restoranı ESCA ile Yılın En İyi Restoran Tasarımı ödülüne layık görüldü. Gastronomi ve mimarlığı aynı potada eriten bu proje, çağdaş iç mekan anlayışını güçlü bir hikaye ile buluşturuyor. Böylece ESCA, yalnızca lezzetleriyle değil, mekansal kimliğiyle de uluslararası ölçekte dikkat çekiyor.

URBANJOBS’un Tasarım Dili Uluslararası Arenada Öne Çıkıyor

İç Mimar Murat Dede tarafından kurulan URBANJOBS, gastronomi mekanlarından ofislere, mağazalardan lüks konut projelerine kadar geniş bir yelpazede üretim yapıyor. Ofis, her projede mekana özgü bir dil kurmayı önceliklendiriyor. Bu yaklaşım, ESCA projesinde de net biçimde hissediliyor. Nitelikli, yenilikçi ve özgün iç mekan tasarımlarını teşvik eden MFIA İç Mekan Tasarım Ödülleri jürisi, URBANJOBS’un bu güçlü yaklaşımını ödülle taçlandırıyor. Ayrıca bu başarı, ofisin uluslararası alandaki görünürlüğünü de pekiştiriyor.

Akdeniz Ruhunu Yansıtan Bütüncül Mekan Kurgusu

ESCA, Akdeniz mimarisinden ilham alan tasarım diliyle dikkat çekiyor. Mekanda malzeme, doku ve ışık arasındaki denge, güçlü bir atmosfer yaratıyor. İç ve dış mekan sürekliliğini merkeze alan kurgu, misafirlere akışkan bir deneyim sunuyor. Planın tam merkezinde konumlanan 360 derece heykelsi bar, sosyal etkileşimin ana odağı olarak öne çıkıyor. Bu bar, mekansal kurgunun imza detayı niteliğini taşıyor.

Traverten zeminler, ahşap yüzeyler ve toprak tonları mekana sıcak bir karakter kazandırıyor. Bronz detaylar ve özenle kurgulanan aydınlatma ise günün farklı saatlerinde değişen atmosferler yaratıyor. Böylece ESCA, hem sofistike hem de samimi bir Akdeniz ruhunu yansıtan bütüncül bir mekan kimliği ortaya koyuyor.

Gastronomi ve Mimarlığın Güçlü Buluşması

Yılın En İyi Restoran Tasarımı ödülü, ESCA’nın yalnızca estetik açıdan değil, deneyim odaklı yaklaşımıyla da fark yarattığını gösteriyor. URBANJOBS’un mimari dili ile Osman Sezener’in gastronomik vizyonu, mekanda dengeli ve etkileyici bir birliktelik kuruyor. Bu başarı, Türkiye’den çıkan tasarım projelerinin uluslararası platformlarda ne kadar güçlü bir etki yaratabildiğini bir kez daha kanıtlıyor.