:mentalKLINIK, Lucca’da “Almost Surprised” ile Sanatseverlerle Buluştu

İstanbul sanat sezonunun açılışında, Brüksel merkezli sanatçı ikilisi :mentalKLINIK, Bebek’in ikonik buluşma noktası Lucca’yı 10 gün boyunca bambaşka bir atmosfere dönüştürdü. PILEVNELİ iş birliğiyle hayata geçirilen “Almost Surprised”, Lucca tarihinde ilk kez kapsamlı bir kavramsal “takeover” gerçekleştirerek mekânı alışılmış ritminden çıkardı.

Lucca, Sanatla Yeniden Tanımlandı

18–28 Eylül tarihleri arasında deneyimlenen sergi, sanatçıların mekâna dönük jestleriyle Lucca’yı farklı bir sanat bağlamında yorumladı. Duyusal kodlarla yüklü bu performatif sahnede gündelik hayat bir sanat deneyimine dönüştü. İzleyiciler yalnızca sergiyi gözlemlemedi; aynı zamanda bu deneyimin aktif bir parçası haline geldi.

Dijital Kültür ve Sosyal Yansımalar

Sanatçıların mekâna yaptıkları müdahalelerle Lucca yaşayan bir sosyal medya akışına dönüştü. Sosyal davranışlar, haz üretimi ve algoritmik arzular mekânın farklı noktalarına yayıldı. Misafirler, “beğen–paylaş–takip et” kültürünü yansıtan ayna kaplı düzlemlerde, hem görülmenin hazzını yaşadı hem de dijital içeriklere dönüşmenin yarattığı huzursuzlukla yüzleşti. Bu kaygan deneyim alanı, günümüz dijital toplumuna güçlü bir eleştiri niteliği taşıdı.

Sanat Takviminin Parçası

“Almost Surprised”, 18. İstanbul Bienali ve Contemporary Istanbul ile aynı dönemde gerçekleşerek, Eylül ayında sanat sezonunun açılışına eşlik etti. Böylece, Bebek’in simgesi haline gelen Lucca, PİLEVNELİ iş birliğiyle İstanbul’un sanat haritasında yeni bir durak olarak yerini aldı.