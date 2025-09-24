İstanbul’un En Şık Kokteyl Deneyimi: ROKA’da Negroni Week

Dünyanın en sevilen klasik kokteyllerinden biri olan Negroni, her yıl özel bir hafta boyunca kutlanıyor. Bu yıl da ROKA, 22-28 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirdiği etkinlikle Negroni Week’e ev sahipliği yapıyor. Markanın usta miksologları, misafirler için özenle seçilmiş tariflerle hazırlanan ikonik kokteylleri sunuyor. İstanbul’un en özel gastronomi adreslerinden biri olan ROKA, bu hafta boyunca misafirlerine yalnızca lezzetli içecekler değil, aynı zamanda unutulmaz bir atmosfer de vadediyor.

İkonik Kokteyller ve Özel Sunumlar

Negroni Week, klasik kokteylin farklı yorumlarını keşfetmek isteyenler için eşsiz bir fırsat sunuyor. ROKA’nın bar ekibi, misafirlere hem geleneksel Negroni tarifini hem de özgün dokunuşlarla hazırlanan alternatif kokteylleri deneyimleme şansı tanıyor. Misafirler, hafta boyunca ROKA’nın imzası haline gelen modern dokunuşları ve zarif sunumlarıyla hazırlanan içeceklerin tadına varabiliyor.

Kutlama ve Sosyal Bağ

Etkinlik yalnızca bir kokteyl deneyimi değil; aynı zamanda sosyalleşme ve paylaşım için de özel bir alan yaratıyor. Negroni Week boyunca ROKA, dostlarla keyifli akşam buluşmalarına, kutlamalara ve özel anlara ev sahipliği yapıyor. İkonik kokteylin tarihinden ilham alan bu hafta, aynı zamanda misafirlere kültürel bir deneyim de sunuyor.

ROKA’nın Fark Yaratan Atmosferi

ROKA, yalnızca menüsüyle değil, aynı zamanda sunduğu modern ve şık atmosferiyle de dikkat çekiyor. Negroni Week, Haliç’in büyüleyici manzarasında, ROKA’nın seçkin gastronomi anlayışıyla birleşerek unutulmaz bir deneyime dönüşüyor. 22-28 Eylül tarihleri arasında düzenlenen bu özel etkinlik, kokteyl tutkunları için yılın en keyifli buluşma noktalarından biri olacak.