Contemporary Istanbul ve Izaka Terrace’tan Sanat Dolu İş Birliği

İstanbul’un en özel noktalarından biri olan Izaka Terrace, yalnızca gastronomi deneyimiyle değil, aynı zamanda sanatla kurduğu bağlarla da fark yaratıyor. Contemporary Istanbul iş birliğiyle hayata geçen yeni proje, sanatseverlere hem görsel hem de düşünsel bir keşif alanı sunuyor. Etkinlik kapsamında, dijital sanatın Türkiye’deki önemli temsilcilerinden Ozan Türkkan’ın “Apsu” isimli enstalasyonu Boğaz’ın büyüleyici manzarası eşliğinde izleyicilerle buluştu.

Ozan Türkkan ve “Apsu” Enstalasyonu

Sanatçının doğa, mitoloji ve dijital estetiği bir araya getirdiği “Apsu”, akışkan formları ve zamansız anlatımıyla dikkat çekiyor. Sumer ve Akad mitolojilerinden ilham alan eser, suyun yaşam döngüsündeki vazgeçilmez rolünü görsel bir deneyime dönüştürüyor. Türkkan’ın eserinde kullandığı dijital teknolojiler, izleyicilere yalnızca estetik bir deneyim değil, aynı zamanda suyun sembolik gücünü de hissettiriyor.

Sanatseverlere İlham Veren Art Talk

Etkinliğin bir parçası olarak düzenlenen Art Talk söyleşisinde Ozan Türkkan, “Apsu”nun üretim sürecini, kullandığı teknolojileri ve eserin mitolojik katmanlarını sanatseverlerle paylaştı. Bu buluşma, izleyicilere yalnızca sanatsal bir eser değil, aynı zamanda arkasındaki düşünce dünyasını da yakından tanıma fırsatı sundu.

6 Ay Boyunca Izaka Terrace’ta

“Apsu”, önümüzdeki altı ay boyunca Izaka Terrace’ın büyüleyici Boğaz silueti eşliğinde sergilenecek. Gastronomi ile sanatı bir araya getiren bu deneyim, İstanbul’un kültürel hayatına yeni bir soluk getiriyor. Izaka Terrace, konuklarına yalnızca unutulmaz tatlar değil, aynı zamanda estetik ve ilham verici bir atmosfer vaat ediyor.