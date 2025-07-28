Magnum Split BigChefs’te: Yazın Tatlı Bombası

Magnum ve BigChefs güçlerini birleştirdi, ortaya yaz aylarının en iddialı tatlısı çıktı! İkonik Magnum dondurması, çikolata uzmanlığı ve BigChefs’in imza lezzetleri, yepyeni bir deneyimde buluştu: Magnum Split artık BigChefs menüsünde!

İki Dev Markadan Ortak Tatlı Yorumu

Tatlı tutkunları için yazın en çarpıcı haberi geldi. Türkiye’nin sevilen restoran zinciri BigChefs, lezzet dünyasının ikonik ismi Magnum ile özel bir iş birliğine imza attı. Bu iş birliğiyle birlikte ortaya çıkan Magnum Split, sadece bir tatlı değil; çikolata, dondurma ve şef dokunuşunun buluştuğu özel bir lezzet.

Magnum Split Nedir?

Magnum Split, Magnum’un klasik çikolata kaplamalı dondurmasının BigChefs’in yaratıcı sunumlarıyla yeniden yorumlanmış hali. Bu özel tatlıda, Magnum’un eşsiz dokusu, BigChefs’in elinden çıkan özel eşlikçilerle birleşiyor. Yaz menülerine taze, eğlenceli ve bir o kadar da şık bir hava katıyor.

Neden Şimdi Tatmalısınız?

Bu iş birliği sınırlı süreyle menülerde olacak. Yani hem Magnum hayranları hem de BigChefs’in mutfağını sevenler için kaçırılmayacak bir fırsat. Farklı bir deneyim arayanlara, lezzetli ve havalı bir alternatif: Magnum Split sadece BigChefs’te!