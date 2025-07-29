Chalet Garden’da Ritmi Yükselten Gecce: Full Moon Beats

Swissotel The Bosphorus İstanbul, 9 Ağustos 2025’te unutulmaz bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Full Moon Beats ile gökyüzünün en parlak hali, İstanbul’un en büyüleyici bahçesinde müzikle buluşuyor. Dolunay ışığında, gün batımından gecce yarısına kadar sürecek bu özel partide, dans ve eğlence hiç durmayacak!

Chalet Garden’da Ay Işığında Elektronik Ritimler

Swissôtel’in ikonik mekanı Chalet Garden, bu yazın en çok konuşulacak etkinliklerinden birine hazırlanıyor. 9 Ağustos Cumartesi günü saat 15.00’te başlayacak olan Full Moon Beats, İstanbul’un merkezinde adeta tropik bir festival havası estirecek.

Gecenin sahnesinde ise elektronik müzik sahnesinin dikkat çeken isimleri var:

Paax Tulum, Anatolian Sessions, MT Axel, Gwen de Lien ve Ollie... Her biri farklı tarzıyla dolunaya enerji katacak.

Müzik, Kokteyl ve Dolunay Buluşması

Swissôtel’in özel menüsünden seçilen imza kokteyller, benzersiz atıştırmalıklar ve eşsiz bar deneyimi, bu etkinliği yalnızca müzik değil, aynı zamanda bir gastronomi şölenine dönüştürüyor. Dans pistinde ışıl ışıl parlamak ve yazın enerjisini zirvede yaşamak isteyen herkes için kaçırılmayacak bir gece!

Saat 15.00 – 00.00 arası sürecek bu ritmik yolculuk, katılan herkesi bir süreliğine gerçek dünyadan koparıp dolunayın büyüsüne teslim edecek.

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