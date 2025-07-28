Swissôtel The Bosphorus’ta Yaz Akşamlarına Sinema Dokunuşu

Maximiles Black, bu yaz da Sultanpark Açık Hava Sineması deneyimini sinemaseverlerle buluşturuyor. Yeşillikler içindeki büyüleyici atmosferde, yıldızların altında sinema keyfi sizi bekliyor. Popcorn kokusu, nostaljik yaz akşamları ve beyaz perdenin en unutulmaz yapımları bir araya geliyor.

Sinema Keyfi Öncesi Lezzetli Başlangıç

Etkinlik alanında yer alan yemek alanı, her gösterim günü saat 19.00’da hizmet vermeye başlıyor. Katılımcılar, film başlamadan önce lezzetli atıştırmalıklar ve serinletici içeceklerle geceye enfes bir başlangıç yapabiliyor. Açık havada keyifli bir yemeğin ardından, sinemanın büyülü dünyasına adım atmak artık çok daha özel.

Parlayan Yıldızlar, Unutulmaz Filmler

Sinemaseverleri bu yaz kahkaha, dram ve müzikle dolu bir yolculuk bekliyor. Farklı türlerden seçilmiş unutulmaz yapımlar, her hafta izleyicilerle buluşuyor. Etkinlik takvimi ise şöyle:

28 Temmuz – Charlie’s Angels – 21:00

4 Ağustos – Ölümlü Dünya I – 21:00

11 Ağustos – Moulin Rouge – 21:00

18 Ağustos – Bohemian Rhapsody – 21:00

25 Ağustos – Amélie – 21:00

1 Eylül – Paris’te Gece Yarısı – 21:00

8 Eylül – Spotlight – 20:00

22 Eylül – İki Yüz Bir Ters II – 20:00

29 Eylül – Barbie – 20:00

Film Geccelerine Hazırlanın

Geccenin serinliğine sinema sıcaklığı, yazın temposuna unutulmaz sahneler eşlik ediyor. Ailecek, arkadaşlarla ya da tek başınıza, bu açık hava gösterimlerinde herkes için bir hikâye var. Üstelik her film akşamı yeni bir anı demek. Şimdiden takviminizi işaretleyin, minderinizi kapın ve Maximiles Black Açık Hava Sineması’na doğru yola çıkın.