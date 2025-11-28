Macy’s Thanksgiving Day Parade 2025: New York’ta Tatilin Büyülü Açılışı

Macy’s Thanksgiving Day Parade 2025, New York’un ritmini yine milyonların heyecanıyla buluşturdu. Dev balonlar, gösterişli geçit unsurları ve ünlü sanatçıların canlı performansları, yılın en görkemli tatil açılışını bir kez daha Manhattan sokaklarına taşıdı. Bu yıl 99. kez düzenlenen bu ikonik etkinlik, hem yerel halkı hem de dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçileri büyüledi.

Parade bu yıl, KPop Demon Hunters ve LABUBU gibi popüler kültür karakterlerinin ilk kez geçit törenine katılmasıyla daha da renklendi. Sabah 08.30’da başlayan yürüyüş, yaklaşık 3.5 saat sürdü ve Herald Square’de sona erdi.

Yıldızlarla Dolu Bir Gösteri

Bu yılki geçit töreni, müzik ve sahne dünyasının en önemli isimlerini aynı cadde üzerinde buluşturdu. Cynthia Erivo, Lainey Wilson, Busta Rhymes, Conan Gray, Taylor Momsen ve daha birçok ünlü isim, soğuk ama büyülü New York sabahını enerjiyle doldurdu.

Ayrıca, KPop Demon Hunters filminin ses sanatçıları da sahne alarak genç izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Bu yoğun kadro, geçit töreninin sadece bir şehir etkinliği değil, aynı zamanda global bir pop kültür vitrini olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Milyonların Buluşma Noktası

Her yıl olduğu gibi bu yıl da milyonlarca izleyici, Central Park West’ten Herald Square’e uzanan 2.5 millik güzergâhı doldurdu. Kimileri için bu gelenek bir aile hatırası, kimileri içinse çocukluk hayallerinin gerçekleştiği bir anı oldu.

Texas’tan New York’a gelen Lane Green’in sözleri bu duyguyu özetledi: “Büyürken bu geçidi televizyonda izledim. Şimdi burada olmak inanılmaz.”

Dev Balonlar, Renkli Kortejler ve Şehrin Nabzı

Bu yıl geçitte 34 dev balon, 28 float, 33 palyaço ekibi, 11 bando takımı, 9 performans grubu ve 14 özel birim yer aldı.

Özellikle yeni Derpy Tiger ve KPop Demon Hunters karakterleri büyük ilgi topladı. Balonlar, her yıl olduğu gibi geçitten bir gecce önce American Museum of Natural History önünde yapılan halk şişirme etkinliğiyle izleyicilere erken bir tatil heyecanı yaşattı.

New York’un Kalbinde Güvenli ve Kusursuz Bir Organizasyon

Soğuk ve rüzgarlı hava koşullarına rağmen geçit töreni sorunsuz ilerledi. NYPD, güzergâh boyunca sıkı güvenlik sağlarken, Police Commissioner Jessica Tisch memurlara olan teşekkürünü şu sözlerle ifade etti: “Bugün yüz binlerce kişiyi güvenle ağırlayabilmek için ailelerinden uzaktalar.”

Şehrin En İyi İzleme ve Ulaşım Rotaları

Sabah 06.00’dan itibaren izleyiciler West 75th ile 63rd Streets arasında yerlerini almaya başladı. Parade Sixth Avenue’ya indiğinde en iyi izleme noktaları 59th–38th Streets arasındaydı.

MTA, yoğunluk nedeniyle ek seferler düzenledi; birçok metro hattı bölgeye özel düzenlemelerle çalıştı. Böylece on binlerce kişi parade’e kolaylıkla ulaşabildi.

2025 Macy’s Thanksgiving Day Parade ve Bu İkonik Geçidin Tarihsel Yolculuğu

Macy’s Thanksgiving Day Parade, Amerika’nın en köklü geleneklerinden biri olarak her yıl milyonlara ilham veriyor. 2025 edisyonu yine New York sokaklarını dev balonlarla, canlı müziklerle ve kültürel enerjisi çok yüksek bir atmosferle doldurdu. Ancak bu büyülü etkinlik, yalnızca bir tatil gösterisi değil; aynı zamanda yüzyıla yaklaşan bir kültür mirası. Bu nedenle hem 2025 geçidine hem de bu dev geleneğin tarihsel köklerine birlikte bakmak gerekiyor.

Geçidin Doğduğu Gün: 27 Kasım 1924

Macy’s Parade ilk kez 27 Kasım 1924’te düzenlendi. O dönem adı “Macy’s Christmas Parade”di. Mağazada çalışan, çoğu farklı ülkelerden Amerika’ya göç eden ekip, geldikleri kültürlerdeki karnaval ruhunu New York’a taşımak istedi. Macy’s yönetimi bu fikri benimsedi ve şehir, ilk büyük tatil geçidiyle tanıştı.

O yıl yürüyüş birkaç blokla sınırlıydı. Central Park Hayvanat Bahçesi’nden gelen hayvanlar, kostümlü ekipler ve dansçılar organizasyona canlılık kattı. Bu enerji, bugün hâlâ süren geleneğin temelini oluşturdu.

Dev Balonların Çağı Başlıyor

1927 yılı, geçidin kaderini değiştirdi. Macy’s, hayvan kullanan formatı bıraktı ve yerine dev karakter balonlarını getirdi. İlk karakter Felix the Cat oldu. Bu yenilik, geçidi Amerika’nın dört bir yanında bilinen bir pop kültür şölenine dönüştürdü.

Ardından Mickey Mouse gibi ikonik figürler geçide katıldı ve gelenek hızla ulusal bir gösteriye dönüştü. 1939’da geçit televizyonlarda yayınlanmaya başladı. 1953’ten itibaren ise Amerika’nın her köşesine ulaşan sürekli yayın akışı oluştu.

Savaş Yılları, Değişen Rotalar ve Sarsılmaz Bir Gelenek

II. Dünya Savaşı nedeniyle 1942–1944 yılları arasında geçit yapılmadı. Ancak savaş sonrası Macy’s Parade çok daha güçlü döndü. 2020’deki küresel salgın bile geleneği durdurmadı; yalnızca format değişti.

Bugün geçit, Upper West Side’dan Herald Square’e uzanan yaklaşık 2.5 millik rota boyunca ilerliyor. Bu güzergâh boyunca Radio City Music Hall, Rockefeller Center ve Bryant Park gibi New York’un simge noktaları geçidin sahnesine dönüşüyor.

2025 Edisyonu: Yıldızlar, Dev Balonlar ve Tatilin Resmi Başlangıcı

2025 yılı da bu mirası ileri taşıdı. Cynthia Erivo, Lainey Wilson, Conan Gray, Taylor Momsen ve daha birçok ünlü isim sahne aldı. KPop Demon Hunters ve LABUBU gibi yeni karakterler ilk kez dev balon olarak yürüdü.

Milyonlarca kişi güzergah boyunca toplandı. Kimileri aile geleneğini sürdürdü, kimileri ise çocukluk hayallerini gerçekleştirdi. Herkes için ortak olan tek duygu vardı: New York’ta tatil sezonu resmen başladı.