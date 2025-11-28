HuqqA’nın Ritüelleri Assouline Dokunuşuyla Kitaba Dönüştü

HuqqA, lüks yayıncılık dünyasının ikonik ismi Assouline ile güçlerini birleştirerek kültür, ritüel ve tasarımı aynı potada buluşturan özel bir esere imza atıyor. Mystic Mist: The Rituals of HuqqA, shisha geleneğinin köklü tarihini, estetik dönüşümünü ve modern yaşam kültüründeki yerini mercek altına alıyor.

Bu koleksiyon kitabı, dünya çapında ilgi uyandıran shisha ritüelini hem kültürel hem de sanatsal boyutlarıyla yeniden tanımlıyor. 256 sayfalık edisyon, HuqqA’nın modern misafirperverlik anlayışını ve şişenin çağlar boyunca süren yolculuğunu aynı estetik çizgide buluşturuyor.

Yüzyıllar Boyunca Süregelen Bir Kültürün İzinde

Shisha geleneği, Mughal ve Pers imparatorluklarında doğup statü, sanat ve bağlantı simgesine dönüştü. Bu ritüel, zamanla Osmanlı kahvehanelerinden Avrupa salonlarına uzanan bir yolculuk yaptı. Böylece shisha kültürü, nesiller boyunca gelişerek evrensel bir sohbet, bağ kurma ve düşünme ritüeline dönüştü.

Mystic Mist, bu uzun yolculuğu çağdaş bir bakış açısıyla aktarıyor. Kitap, shisha geleneğinin asırlık köklerini anlatırken, HuqqA’nın bu mirası günümüz estetik ve tasarım anlayışıyla nasıl bütünleştirdiğini gözler önüne seriyor. HuqqA’nın modern gastronomi ve yaşam tarzı yaklaşımı, ritüelin duyusal ve görsel yönlerini güçlendiriyor.

Ustalığın Buluştuğu Bir Anlatı

Assouline, bu proje için alanının en güçlü yaratıcılarını bir araya getiriyor. Kitabın metinlerini, uluslararası başarılarıyla tanınan gazeteci Sarah Khan kaleme alıyor. Khan’ın anlatımı, tarihsel bilgiyi sıcak ve akıcı bir dille sunarak ritüelin ruhunu canlı tutuyor.

Fotoğraflar ise Oliver Pilcher imzası taşıyor. Pilcher’ın sinematografik yaklaşımı, shisha ritüelini hem zarif hem de zamansız bir atmosferde yeniden yorumluyor. Kitabın yaratıcı konsepti ise Assouline’ın Türkiye partneri Irem Kınay tarafından şekilleniyor. Bu ekip birlikteliği, kitabı kültürel bir keşif nesnesi kadar estetik bir tasarım objesine de dönüştürüyor.

Modern Bir Ritüel, Zamansız Bir Obje

Mystic Mist, koleksiyon meraklılarına, tasarım tutkunlarına ve kültürel ritüelleri keşfetmeyi sevenlere hitap ediyor. Kitap, HuqqA’nın shisha geleneğini modern deneyimlerle nasıl buluşturduğunu gösterirken aynı zamanda global bir kültürel mirasın izini sürüyor.

Edisyon şu anda online platformlarda ve Assouline butiklerinde ön siparişte. Dubai Mall, Mall of the Emirates, Galleries Lafayette ve Abu Dhabi’de The Galleria Al Maryah Island gibi seçkin noktalarda kitaba ulaşmak mümkün.