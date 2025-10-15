Lezzet Yolculuğu Başladı: BigChefs’te İlk Durak İtalya

BigChefs, 2025-2026 sonbahar/kış menüsünü “Dünyalar Senin” manifestosu ile misafirlerine sunuyor. Türkiye’nin lider full servis restoran zinciri, bu sezon lezzeti bir kültür yolculuğuna dönüştürüyor. Yeni menü yalnızca damaklara değil, hikayelere, geleneklere ve duygulara da dokunuyor.

İtalyan Mutfağından İlham Alan Yolculuk

Bu yıl BigChefs’in kış menüsü rotasını İtalya’ya çeviriyor. Dünyanın en köklü mutfaklarından biri olan İtalyan mutfağı, tazeliği ve sadeliğiyle öne çıkıyor. BigChefs şefleri, bu klasik mirası kendi dokunuşlarıyla yeniden yorumlayarak zamansız tatları günümüze taşıyor. Her tabak, Roma’dan Milano’ya uzanan bir hikaye anlatıyor; her lokma, Akdeniz’in sıcaklığını sofralara getiriyor.

Yeni menüde öne çıkan lezzetler arasında; ince dilimlenmiş dana eti, roka ve parmesanla hazırlanan Carpaccio di Manzo, yavaş pişirilmiş bolanez sosuyla klasik bir tat olan Lasagne, Milano’nun simgesi Ossobuco Con Orzo ve trüf aromalı patates püresiyle sunulan Bistecca Alla Grillia bulunuyor.

Her biri, BigChefs’in yenilikçi bakış açısı ile İtalyan geleneğini buluşturuyor.

Dünyalar Senin: Yeni Sezonun Lezzet Manifestosu

BigChefs, “Dünyalar Senin” mottosuyla başlattığı bu menü serisinde, sezonlar boyunca farklı coğrafyaların mutfaklarını misafirlerle buluşturmayı hedefliyor. Önümüzdeki dönemlerde Asya, Orta Doğu, Latin Amerika ve Anadolu mutfakları menüye eklenecek. Böylece her mevsim, misafirler BigChefs sofralarında yeni bir ülkenin kültürünü tatma fırsatı bulacak.

Sorumlulukla Gelen Lezzet

BigChefs, “Birlikte İyi Geleceğe” vizyonu doğrultusunda sürdürülebilir tarımı, kadın üreticileri ve yerel malzemeleri desteklemeyi sürdürüyor. Her tabakta yalnızca lezzet değil; doğaya, insana ve topluma duyulan sorumluluk da paylaşılıyor.

Yeni BigChefs kış menüsü, 22 Eylül 2025 itibarıyla tüm şubelerde misafirlerle buluştu.