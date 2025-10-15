İstanbul’a Kore Sokaklarının Enerjisi Geldi: Seoul Kitchen

Doğuş Yeme-İçme Grubu, İstanbul’un gastronomi sahnesine yepyeni bir soluk getiriyor. Seoul Kitchen, 11 Ekim 2025 itibarıyla Yapı Kredi bomontiada’da kapılarını açarak şehre Kore sokaklarının enerjisini taşıyor. 2026 Ocak sonuna kadar açık kalacak bu pop-up restoran, Kore mutfağının özgün tatlarını, modern yorumlarla buluşturarak misafirlerine unutulmaz bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Hallyu Rüzgarı İstanbul’da

K-Pop’tan K-Drama’ya uzanan Hallyu (Kore Dalgası), artık İstanbul’da da hissediliyor. Seoul Kitchen, Kore kültürünü lezzet, müzik ve tasarım ekseninde bir araya getiriyor. Bu mekan sadece bir restoran değil; Kore’nin çok yönlü ruhunu yaşatan bir deneyim alanı. Neon ışıkları, ritmik müzikleri ve modern detaylarıyla ziyaretçilerini adeta Seul sokaklarına taşıyor.

Şef Jimmy ve Jin’den Lezzet Yolculuğu

Menü, Koreli şefler Jimmy ve Jin tarafından tasarlandı. Korean Fried Chicken, Tteokbokki, Jajangmyeon ve Kimbap gibi ikonik tatlar, modern dokunuşlarla yeniden yorumlandı. Şef Jimmy, “Amacımız yalnızca yemek sunmak değil; Kore’nin paylaşım kültürünü İstanbul’a taşımak.” diyor. Böylece Seoul Kitchen, üç ay boyunca şehrin ortasında küçük bir Kore mahallesine dönüşüyor.

Teknolojiyle Dönüşen Gastronomi Deneyimi

Samsung Galaxy iş birliğiyle, restoranın menü ve sipariş süreci tamamen dijitalleşti. Misafirler, deneyimlerini Galaxy Z Fold7 cihazlarıyla yaşıyor; karaoke alanında ise Samsung OLED TV S95F ekranlarıyla müzik keyfi zirveye çıkıyor. Bu altyapıyla Seoul Kitchen, Türkiye’de tamamen dijital servis sunan ilk restoran unvanını kazandı.

Kore Kültürünün Yeni Adresi: Seoul Kitchen

Gastronomiden modaya, teknolojiden müziğe uzanan çok boyutlu deneyimiyle Seoul Kitchen, İstanbul’un kültür haritasında yeni bir merkez olmaya aday. Kore ruhunu, enerjisini ve yenilikçi bakış açısını İstanbul’un kalbine taşıyor.