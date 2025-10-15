Cazın Ritmi Yeniden İstanbul’da: BİZ’de Jazz Başlıyor

Volkswagen ve BİZ iş birliğiyle cazın büyüleyici dünyası yeniden sahnelere dönüyor. BİZ’de Jazz, 24 Ekim 2025 itibarıyla müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Her Cuma akşamı Eylül Ergül Quartet, her Cumartesi ise Güvenç Dağüstün & Burçin Büke ikilisi sahne alacak. Bu özel seri, Volkswagen desteğiyle gerçekleşen ve İstanbul’un en prestijli müzik etkinliklerinden biri haline gelen caz buluşmalarını yeniden hayata döndürüyor.

Cazın Ruhunu Şehirle Buluşturan Etkinlik

Şehrin kalbinde cazın zarif tınılarını yeniden duymaya hazır olun. BİZ’de Jazz, müzikseverlere klasik cazdan modern doğaçlamalara uzanan geniş bir repertuvar sunacak. Her performans, sahneye çıkan sanatçıların güçlü yorumlarıyla büyüleyici bir atmosfer yaratacak. Eylül Ergül Quartet, ritmik enerjisi ve zamansız yorumlarıyla Cuma geccelerine zarafet katarken; Güvenç Dağüstün ve piyanist Burçin Büke, Cumartesi akşamlarında sahneyi duygusal melodilerle dolduracak.

Volkswagen Desteğiyle Müzik Yolculuğu

Sanatın birleştirici gücüne inanan Volkswagen, bu iş birliğiyle yalnızca müziği değil; deneyimi, birlikteliği ve ilhamı da destekliyor. Markanın müziğe olan bağlılığı, BİZ’de Jazz etkinliğiyle yeniden vücut buluyor. Her konser, hem müzik kalitesi hem de ambiyansıyla şehirde kültürel bir buluşma noktası oluşturuyor.

BİZ’de Jazz: Unutulmaz Gecceler Başlıyor

Her Cuma ve Cumartesi akşamı düzenlenecek konserlerde, caz tutkunları Eylül Ergül Quartet’in melodik enerjisini ve Güvenç Dağüstün & Burçin Büke’nin zarif performanslarını dinleme fırsatı bulacak. Ziyaretçiler, içeceklerini yudumlarken cazın büyüsünü hissedecek; sahnede doğaçlamayla doğan müzik, her hafta yeniden şekillenecek.

24 Ekim’den itibaren BİZ’de başlayacak bu özel seri, cazın sıcak enerjisini şehirle buluşturacak. Müziğin ruhunu paylaşmak için tek yapmanız gereken, BİZ’de Jazz geccelerine katılmak.