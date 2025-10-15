Da Mario’da 26 Jenerasyonluk Lezzet: Marchesi Antinori Geccesi

Bu kez sofralarda 26 jenerasyonluk bir gelenek var. Dünyanın en köklü şarap üreticilerinden Marchesi Antinori, özel bir gastronomi buluşması için Da Mario İstinye Park’ta misafirlerle buluşuyor. Antinori İhracat Direktörü Paolo Giorgi’nin katılımıyla gerçekleşecek bu özel akşam, İtalyan mutfağının zarafetiyle şarap kültürünü bir araya getiriyor.

26 Kuşaktır Devam Eden Bir Aile Geleneği

1385 yılından bu yana şarap üretiminde mükemmeliyeti temsil eden Marchesi Antinori, İtalya’nın en saygın bağcılık markalarından biri olarak biliniyor. Bu özel etkinlikte, Antinori’nin yüzyılları aşan hikayesi, Paolo Giorgi’nin anlatımıyla İstanbul’da yankılanacak. Konuklar, Toskana bağlarının zarif dokusunu her yudumda hissedecek; her şişe, aile mirasının yeni bir sayfasını açacak.

Şef Maurizio Morelli’den İtalyan Esintili Menü

Geccede, Şef Maurizio Morelli imzasını taşıyan özel menü sunulacak. Her tabak, İtalyan mutfağının köklerine sadık ama modern bir anlayışla hazırlanıyor. Bu seçkiye, DipWSET Meltem Zeynep Coşkun tarafından özel olarak eşleştirilen şaraplar eşlik edecek. Her yudum, menünün her katmanında lezzet yolculuğunu derinleştirecek.

Şarap, Sohbet ve Hikayelerle Dolu Bir Akşam

Da Mario İstinye Park, 5 Kasım Çarşamba akşamı saat 20.00’de, şarap tutkunları ve gastronomi meraklılarını bir araya getiriyor. Bu deneyim yalnızca bir akşam yemeği değil; şarap, hikaye ve dostluğun birleştiği özel bir buluşma olacak.

Köklü İtalyan geleneğinin zarafetini hissetmek ve bu özel sofrada yer almak için 0212 232 02 32 numarasından rezervasyon yapılabiliyor.