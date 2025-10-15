BT Shop x Academy Big Chefs’ten Miniklere Halloween Şenliği

BT Shop ve Academy Big Chefs iş birliğiyle, aileleri ve çocukları kapsayan sihirli bir etkinlik geliyor.

31 Ekim – 2 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek bu özel Halloween etkinliği, miniklerin yaratıcılığını ortaya çıkaracak eğlenceli aktiviteler, kostüm partileri ve atölyelerle dolu unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Miniklerin Hayal Gücüyle Dolu Bir Gün

Bu yıl Halloween, Academy Big Chefs’te rengarenk ve neşeli bir kutlamaya dönüşüyor. Etkinlik boyunca çocuklar, @taskagitmakasatolyesi iş birliğiyle gerçekleşen yaratıcı atölyelere katılacak. Yüz boyama, el yapımı dekorlar, kostüm süslemeleri ve tematik etkinliklerle çocuklar kendi “küçük büyülerini” yaratacak. Ebeveynler ise bu eğlenceli süreçte çocuklarının hayal gücüne tanıklık edecek, ailece paylaşılacak keyifli anılar biriktirecek.

Kostümler, Tatlılar ve Eğlenceli Sürprizler

Etkinlikte kostüm partileri gün boyu sürecek, her yaş grubuna özel oyun alanları ve tatlı sürprizler minikleri bekleyecek. Çocuklar ister minik cadılar, ister süper kahramanlar olsun; her biri kendi masalının kahramanına dönüşecek. Ayrıca Academy Big Chefs mutfağı, bu özel gün için temaya uygun atıştırmalıklar ve lezzetlerle dolu olacak.

Gün Boyu Süren Seanslarla Eğlence

31 Ekim, 1 ve 2 Kasım tarihlerinde düzenlenecek etkinlik, gün boyu sürecek seanslar ile katılımcılara esnek zaman dilimleri sunacak. Hem eğitici hem de eğlenceli içerikleriyle BT Shop x Academy Big Chefs Halloween etkinliği, İstanbul’da ailece katılabileceğiniz en renkli buluşmalardan biri olmaya hazırlanıyor.

Eğlenceli atölyeler, sürpriz ödüller, bol kahkaha ve tatlı hatıralar için takviminizi şimdiden işaretleyin.