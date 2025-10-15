  • 17 EKİM Cuma 08:30
29’da Maçakızı Rüzgarı: Aret Sahakyan Menüleriyle İstanbul’da

Maçakızı Şefi Aret Sahakyan, 7–8 Kasım’da 29’da iki gecceye özel menüsüyle sahnede. İstanbul’da kaçırılmayacak bir gastronomi deneyimi sizi bekliyor!

EATING & DINING
Yayın Tarihi : 15-10-2025 18:50

Maçakızı Bodrum’un efsane şefi Aret Sahakyan, İstanbul’un en özel fine dining adreslerinden 29’da iki gece boyunca gastronomi tutkunlarını ağırlıyor. 7 ve 8 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek bu özel etkinlik, lezzetin zarafetle buluştuğu büyüleyici bir deneyim vadediyor.

Aret Sahakyan’dan Sofraya Sanat Dokunuşu

Aret Sahakyan, her tabağında Ege’nin tazeliğini, Akdeniz’in canlılığını ve Bodrum’un ruhunu yansıtıyor. 29’un sofistike atmosferinde sunulacak özel menü, Maçakızı mutfağının yaratıcı çizgisiyle hazırlanıyor. Mevsimsel malzemelerin ön planda olduğu, deniz ürünlerinden zarif et seçeneklerine uzanan seçkide, Sahakyan’ın imza dokunuşları gastronomiyi bir sanata dönüştürüyor.

İki Günlük Özel Deneyim

Etkinlik boyunca konuklar, sadece lezzetle değil, aynı zamanda kusursuz servis ve ambiyansla da buluşacak. 29’un Boğaz manzaralı atmosferi, bu özel menüye eşlik edecek en büyüleyici detaylardan biri olacak. Her detayın özenle tasarlandığı geccelerde, gastronomi meraklılarını eşsiz bir yolculuk bekliyor.

Rezervasyon Detayları

Etkinlik kontenjanı sınırlı. Bu özel menü deneyimi için rezervasyonlar 0212 358 29 29 numaralı telefondan yapılabiliyor. Şehrin en özel lezzet buluşmalarından biri olacak bu etkinlik, İstanbul gastronomi sahnesine yeni bir tat hafızası kazandıracak.

