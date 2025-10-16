7. Uluslararası Meze Festivali: Akra Antalya’da Lezzet Dolu Günler

Akra Antalya, bu yıl yedincisi düzenlenen Uluslararası Meze Festivali ile gastronomi dünyasını bir kez daha buluşturuyor. 24–25 Ekim 2025 tarihlerinde gerçekleşecek olan festival, Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından şefleri Antalya’da aynı sofrada ağırlamaya hazırlanıyor. İki gün boyunca sürecek etkinliklerde, meze kültürü, yerel tatlar ve gastronomi tarihine dair söyleşilerle zenginleşen dolu dolu bir program ziyaretçileri bekliyor.

Lezzetin Sınırlarını Aşan Bir Buluşma

Bu yıl İstanbul, Hatay, Bursa, Bodrum, Viyana ve İspanya gibi farklı gastronomi merkezlerinden seçkin restoranlar ve şefler festivalde yerini alıyor. Akra Antalya’nın Boğaz manzarasını aratmayan atmosferinde, hem geleneksel hem modern mezeler eşliğinde sohbetler, tadımlar ve sürpriz etkinliklerle dolu iki gün yaşanacak. Katılımcılar, farklı kültürlerin meze yorumlarını deneyimleme fırsatı bulacak.

Zengin İçerikli Paneller ve Atölyeler

Festival, sadece lezzet değil; bilgi, deneyim ve paylaşım alanı da yaratıyor.

24 Ekim Cuma günü , Nilhan Aras “Van Denizi’nden Beyşehir Gölü’ne Tuzlanmış Balık Öyküleri” başlıklı sunumuyla, ardından Doç. Dr. Ahmet Uhri “Fermantasyonun Kültür Tarihi”yle gastronomi tarihine ışık tutacak. Günün devamında Aylin Örnek ’in “Lakerda Atölyesi” katılımcılara uygulamalı bir deneyim sunacak.

25 Ekim Cumartesi ise Doç. Dr. Elif Gözler Çamur “Lykia Sofrasında Roma Tadında” sunumuyla tarihsel sofralara yolculuk yaptıracak. Günün ilerleyen saatlerinde ise Şef Ferhat Bora ve Çağdaş Arman Bulut, “Takipçi Sayısından Çok Fazlası” söyleşisinde gastronomi iletişiminin derinliklerini paylaşacak.

Gastronomi Tutkunları İçin Kaçırılmayacak Bir Deneyim

Her iki günün akşamında gerçekleşecek festival buluşmaları, misafirleri meze dolu sofralarda bir araya getirecek. Akra Antalya, Akdeniz’in ruhunu yansıtan atmosferiyle misafirlerine hem kültürel hem de duygusal bir gastronomi deneyimi vadediyor. Festival, yalnızca lezzetleri değil, o lezzetlerin ardındaki hikayeleri de paylaşmak isteyen herkes için benzersiz bir buluşma noktası olacak.