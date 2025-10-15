Restoran ve Kafelere Dijital Fiyat Bildirme Dönemi Başladı

Ticaret Bakanlığı, yeni bir adımla şeffaflık ve tüketici güveni konularında önemli bir düzenlemeye gitti. Artık lokanta, kafe, restoran ve pastane gibi yiyecek-içecek hizmeti sunan işletmeler, fiyat listelerini dijital ortamda Bakanlığa bildirmek zorunda olacak. Bu sistem sayesinde tüketiciler, diledikleri anda işletmelerin güncel fiyat bilgilerine erişebilecek.

Fiyat Etiketi Yönetmeliği Yenilendi

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Fiyat Etiketi Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, işletmelerin fiyat bildirim sistemini tamamen dijital ortama taşıyor. Yeni yönetmelikle birlikte, ürün fiyatlarının etiketlenmesine ve sunumuna ilişkin tüm esaslar yeniden düzenlendi.

Ticaret Bakanlığı, yaptığı açıklamada işletmelerin fiyat listelerini elektronik sistem üzerinden iletmekle yükümlü olduğunu vurguladı. Böylece bu veriler, hem ilgili kurumlarla paylaşılacak hem de kamuoyuna açık şekilde görüntülenebilecek.

Tüketici İçin Şeffaflık Dönemi Başlıyor

Yeni uygulama, tüketicilerin güvenli alışveriş yapabilmesini ve fiyatları dijital kanallar üzerinden karşılaştırabilmesini amaçlıyor. Artık vatandaşlar, hizmet almak istedikleri işletmenin fiyat listesini internet üzerinden anında görüntüleyebilecek. Bu sayede hem rekabet ortamı güçlenecek hem de fahiş fiyatların önüne geçilecek.

Ayrıca yönetmelik, dara uygulamasını da zorunlu hale getiriyor. Yani tartılarak satılan ürünlerde ambalaj veya kabın ağırlığı fiyat hesabından düşülecek, böylece yalnızca ürünün gerçek ağırlığı üzerinden ödeme yapılacak. Bu adım, haksız fiyatlandırma uygulamalarını engellemeyi hedefliyor.

Dijital Liste, QR Kod ve Fiziksel Sunum Bir Arada

Yiyecek-içecek sektöründeki işletmeler, artık QR kod üzerinden fiyat listelerini dijital olarak sunabilecek. Ancak müşteri talep ederse, fiziksel listeyi göstermek de yasal bir zorunluluk olacak. Böylece hem dijital erişim kolaylaşacak hem de geleneksel sunum biçimi korunacak.

Uygulamanın detayları ve teknik esasları önümüzdeki günlerde Ticaret Bakanlığı tarafından duyurulacak.