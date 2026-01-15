Kuzubağ Şarapları ile OD Urla’da Zamansız Bir Akşam

Toprağın kokusunu, zamanın izini ve hikayelerin derinliğini aynı sofrada buluşturan özel bir gastronomi akşamına davetlisiniz. OD Urla, 28 Ocak Çarşamba akşamı çok katmanlı bir deneyime ev sahipliği yapıyor. Kuzubağ’ın karakterli şarapları, Aslı Kuzu’nun anlatımı ve OD Urla’nın mevsime paralel kurgulanan menüsü bu gecede aynı masada buluşuyor. Bu özel buluşma, yalnızca bir akşam yemeği değil; toprağın, üretimin ve emeğin hikayesini anlatan bütünlüklü bir deneyim sunuyor.

Kuzubağ Şarapları ve Hikaye Anlatıcılığı

Bu geccenin merkezinde, Kuzubağ şarapları yer alıyor. Terroir odaklı üretim anlayışıyla öne çıkan Kuzubağ, her şişede bulunduğu coğrafyanın ruhunu yansıtıyor. Şaraplar, Aslı Kuzu’nun anlatımıyla sofraya taşınıyor. Böylece her yudum, yalnızca bir tat değil; bağın, iklimin ve üreticinin hikayesine dönüşüyor. Anlatım ve tat arasındaki bu bağ, akşamın atmosferini daha da derinleştiriyor.

OD Urla’da Tarladan Sofraya Yaklaşımı

Urla’nın doğal güzellikleriyle çevrili OD Urla, yaklaşık beş yıldır “tarladan sofraya” anlayışını merkeze alıyor. İlhamını Ege kültüründen alan mekan, adını ateşten alıyor ve mutfağında sürdürülebilir gastronomiyi temel ilke olarak benimsiyor. Geniş arazisindeki bahçelerden temin edilen sebze, meyve, baharat ve otlar menünün omurgasını oluşturuyor. Kendi çiftliğinde üretilen süt ürünleri ise bu yaklaşımı daha da güçlendiriyor.

Sürdürülebilirlik ve Yerel Üretici İşbirliği

OD Urla, sürdürülebilirlik vizyonunu yalnızca mutfakta değil, tedarik zincirinde de sürdürüyor. Yerel üreticilerle kurulan güçlü işbirlikleri sayesinde en kaliteli ve etik koşullarda üretilmiş ürünler sofraya ulaşıyor. Bahçenin silüetini oluşturan zeytin ağaçları, mekânın kimliğinin ayrılmaz bir parçası haline geliyor. Bu ağaçlardan elde edilen zeytinyağları, deneyimin doğrudan bir parçası olarak sunuluyor.

Mekan, Mimari ve Şarap Kavı

Büyüleyici bahçenin içerisinde konumlanan cam bina, OD Urla deneyiminin kalbini oluşturuyor. Şefin masası, bu deneyimin merkezinde yer alırken mekâna yayılan masalar farklı beklentilere hitap ediyor. Türkiye’nin ve dünyanın önemli şarap bölgelerine ait seçkiler sunan şarap kavı ise bu masalara eşlik eden güçlü bir tamamlayıcı oluyor. Böylece her akşam, gastronomi ve şarabın dengeli birlikteliğiyle şekilleniyor.

Unutulmaz Bir Akşam Daveti

28 Ocak Çarşamba akşamı gerçekleşecek bu özel buluşma, mevsimsellik, sürdürülebilirlik ve hikaye anlatımını aynı potada eritiyor. OD Urla, Kuzubağ şarapları ve Aslı Kuzu’nun anlatımıyla misafirlerine zamansız bir sofra deneyimi sunmaya hazırlanıyor. Bu akşam, lezzetin ötesine geçen bir yolculuk vadediyor.