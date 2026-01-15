Fine Dining ve Eğlencenin Kesiştiği Nokta: 29

29, 1993 yılından bu yana İstanbul yeme-içme sahnesinin referans noktalarından biri olmayı sürdürüyor. Ulus Parkı içindeki eşsiz konumu, İstanbul Boğazı’na hakim manzarası ve yenilenen dekorasyonu ile mekân, misafirlerini yeniden güçlü bir deneyime davet ediyor. Ancak 29’u özel kılan yalnızca mutfağı değil. Mekan, aynı zamanda sofistike eğlence anlayışıyla da şehir hayatına yön veriyor.

Boğaz Manzarasıyla Bütünlesen Mekan Kurgusu

Ferah oturma alanları, günün her saatine uyum sağlayan mimarisi ve Boğaz’ı adeta bir sahne gibi sunan terasıyla 29, yemek deneyimini görsel bir şölene dönüştürüyor. Açık pişirme alanı, mutfağın dinamizmini doğrudan hissetmenizi sağlıyor. Böylece gastronomi, yalnızca tabakta değil, mekânın ritminde de kendini gösteriyor. Akşam ilerledikçe club bölümünde yükselen kaliteli müzikler ise deneyimi gecceye taşıyor.

İmza Lezzetlerle Güclenen Mutfak Kimliği

Mutfakta her tabak özenle kurgulanıyor. Tandırda pişmiş soyalı bütün organik tavuk, dışı çıtır, içi sulu dokusuyla dikkat çekiyor. Marsilya usulü deniz mahsulleri tabağı ise kral yengeç bacağı, sashimi dilimleri, istiridye ve füme somon gibi seçkin ürünlerle kutlamaların vazgeçilmezi oluyor. Dana bonfile, doğru mühürleme tekniğiyle her lokmada güçlü bir iz bırakıyor. Bu yaklaşım, 29’un gastronomi çizgisini net bir şekilde ortaya koyuyor.

Zarafet, Sanat ve Atmosfer

Mekânın her köşesinde yalın ama etkileyici detaylar bulunuyor. Duvarlardan masa düzenine kadar her unsur, atmosferin bütünlüğünü destekliyor. Bu nedenle 29, yalnızca bir restoran kimliğiyle sınırlı kalmıyor. Sanatla iç içe geçen bu yaklaşım, mekânı adeta yaşayan bir galeriye dönüştürüyor. Romantik akşam yemeklerinden dost buluşmalarına kadar her an, özel bir anıya dönüşüyor.

İstanbul Geccelerine Yön Veren Bir Yaşam Tarzı

Uzun yıllara dayanan deneyimiyle 29, İstanbul’un prestijli mekanları arasında yerini koruyor. Gastronomi, müzik ve manzara arasında kurulan bu denge, mekanı bir yaşam tarzı haline getiriyor. Boğaz’ın büyüleyici silüeti eşliğinde sunulan her deneyim, misafirlerine şehrin en rafine halini yaşatıyor.