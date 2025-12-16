Kumiko Sushi & More’dan Rafine Yılbaşı Menüsü

Yeni yılı farklı bir atmosferde karşılamak isteyenler için Kumiko Sushi & More, Uzak Doğu’nun rafine mutfak kültürünü İstanbul’un merkezine taşıyor. CVK Park Bosphorus Hotel Istanbul bünyesinde yer alan bu özel adres, yılbaşı geccesini klasik kutlamaların ötesine taşıyan seçkin bir deneyim sunuyor. Japon mutfağının incelikli teknikleri, modern dokunuşlarla birleşiyor. Ortaya hem estetik hem de lezzet odaklı bir yılbaşı menüsü çıkıyor.

Japon Mutfağından İlham Alan Başlangıçlar

Kumiko yılbaşı menüsü, dengeli tat profilleriyle öne çıkan acılı ekşili tavuk çorbası ile başlıyor. Bu güçlü başlangıç, Uzak Doğu mutfağının karakteristik asidite ve baharat dengesini yansıtıyor. Ardından paylaşıma uygun ara sıcaklar sofraya geliyor. Edamame, sade ama rafine tadıyla menüye ferahlık katıyor. Sebzeli Çin böreği, dışındaki çıtır doku ve içindeki aromatik dolgusuyla dikkat çekiyor. Corn Tempura ise hafif tatlı lezzetiyle denge kuruyor. Bu tabaklar, Uzak Doğu mutfağının sosyal ve paylaşım odaklı yapısını yılbaşı sofrasına taşıyor.

Gecenin Yıldızı: Özel Sushi Seti

Menünün merkezinde yer alan özel Sushi Seti, Kumiko’nun imza yaklaşımını net şekilde ortaya koyuyor. Şeflerin özenle hazırladığı sushi çeşitleri, taze malzemeler ve hassas kesim teknikleriyle sunuluyor. Her parça, Japon mutfağının sadelik ve ustalık anlayışını yansıtıyor. Bu set, yılbaşı gecesine hem görsel hem de lezzetsel bir ritim kazandırıyor. Aynı zamanda sushi sunumu, sofraya modern ve zarif bir hava katıyor.

Mochi ile Tatlı Bir Final

Yılbaşı menüsü, Japon mutfağının geleneksel tatlılarından mochi ile tamamlanıyor. Yumuşak dokusu ve dengeli tat profiliyle öne çıkan mochi, menüyü hafif ve şık bir kapanışla sonlandırıyor. Tatlı severler için abartısız ama karakterli bir final sunuyor. Bu seçim, menünün bütünlüğünü güçlendiriyor.

Özel Şarap Seçkisiyle Tamamlanan Deneyim

Kumiko Sushi & More, yılbaşı menüsünü özel olarak seçilen şarap seçenekleri ile tamamlıyor. Uzak Doğu mutfağının lezzet profiline uyum sağlayan bu eşleşmeler, gecenin ritmini destekliyor. Böylece Kumiko, yalnızca bir akşam yemeği değil; bütüncül bir yılbaşı deneyimi sunuyor.