Akra Hotels’te Yılbaşına Müzik Dolu Başlangıç

Yeni yıla güçlü bir programla girmek isteyenler için Akra Hotels, Antalya ve Kemer’de unutulmaz bir yılbaşı deneyimi sunmaya hazırlanıyor. Akra Antalya ve Akra Kemer, müzikten gastronomiye uzanan zengin içerikleriyle yılın en özel geccesini benzersiz bir kutlamaya dönüştürüyor. Her iki tesiste de sahne alacak güçlü isimler, yeni yıl atmosferini üst seviyeye taşıyor.

Akra Antalya’da Müzik Dolu Bir Yılbaşı Geccesi

Akra Antalya, yılbaşı gecesinde Türk pop müziğinin güçlü sesi Fatih Erkoç ve Orkestrası’nı ağırlıyor. Bu özel performans, yeni yıla enerjik ve zarif bir başlangıç yapmak isteyen misafirler için dikkat çekici bir deneyim sunuyor. Gecenin açılışında ise Ezgi Alaş ve Orkestrası, sahnedeki performansıyla kutlamaya ritim kazandırıyor. Böylece müzik, gece boyunca temposunu hiç düşürmüyor.

Caz tutkunlarının favori adreslerinden The 251 Soul, yılbaşı sezonunda da programına hız kesmeden devam ediyor. Yeni yılın ilk günlerinde sahne alacak isimler, Akra Antalya’da müzik keyfini sürdürüyor. 1 Ocak’ta İpek Dinç & Akra Jazz Band, 2 Ocak’ta Duygu Soylu & Cenk Erdoğan Trio ve 3 Ocak’ta Ezgi Alaş & Akra Jazz Band, caz severlerle buluşuyor. Bu program, yılbaşı tatilini müzikle zenginleştirmek isteyenler için güçlü bir alternatif oluşturuyor.

Akra Kemer’de Eğlencenin Ritmi Yükseliyor

Akra Kemer, Akdeniz manzarası eşliğinde sunduğu yılbaşı programıyla her yaştan misafire hitap ediyor. 31 Aralık gecesi, sahnede Ahmet Baran ve Orkestrası yer alıyor. Bu performansa İpek Dinç & Akra Jazz Band eşlik ediyor. Canlı müzik, zengin lezzetler ve enerjik atmosfer, yılbaşı gecesini unutulmaz kılıyor.

Akra Kemer, yalnızca yetişkinlere değil, çocuklara yönelik mini kulüp etkinlikleri, DJ performansları ve özel aktivitelerle de dikkat çekiyor. Bu yaklaşım, aileler için dengeli ve keyifli bir tatil deneyimi sunuyor.

Yeni Yılın İlk Günlerinde Devam Eden Programlar

Eğlence, yılbaşı geccesiyle sınırlı kalmıyor. 1 Ocak’ta Ezgi Alaş, 2 Ocak’ta Nükhet Duru ve 3 Ocak’ta Duygu Soylu, Akra Kemer sahnesinde yer alıyor. Konserlerden önce sunulan özel kokteyl deneyimi, gecelere zarif bir başlangıç yapıyor. Ayrıca Golden Voices grubu, nostaljik şarkılarla müzikseverlere özel anlar yaşatıyor. Bu program, Akra Hotels’in yılbaşı döneminde fark yaratan yaklaşımını net şekilde ortaya koyuyor.