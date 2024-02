Karaca, The ONE Awards'ta Züccaciye Kategorisinde Birinci Oldu

Geniş ürün yelpazesiyle dikkat çeken Karaca, sektörde farkını ortaya koyarak Marketing Türkiye ve Akademetre Research and Strategic Planning iş birliğiyle düzenlenen 2023 The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri'nde "Züccaciye" kategorisinde birinci oldu. Ev tekstili ve dekorasyon alanında daha önce "Yılın En İtibarlı Markası" seçilen Karaca, ikinci kez sektörün en prestijli ödülünü kazandı.

Karaca'nın Kurumsal İletişim Direktörü Seray Anıl, ödülü "Yılın İtibarlıları" arasında gösterilen Karaca adına aldı. Anıl, ödülün Karaca için büyük bir onur ve motivasyon kaynağı olduğunu belirtirken, şirketin 50 yıllık deneyiminde müşteri memnuniyeti ve kaliteyi her zaman öncelik olarak benimsediklerini vurguladı. Anıl, ödülün, tüm çalışma arkadaşlarının ve Karacaseverlerin emeğinin bir göstergesi olduğunu dile getirdi ve ödülü sağlayan herkese teşekkür etti.

Hilton İstanbul Bomonti Hotel & Conference Center'da düzenlenen 10. The One Awards etkinliğinde, Akademetre Research and Strategic Planning tarafından tamamen tüketicilerin oylarıyla belirlenen ödüller sahiplerini buldu